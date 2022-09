Economia Cartão de crédito segue como tipo de dívida mais comum entre brasileiros

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

Cartão de crédito responde por mais de 85% das dívidas do mês de agosto. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

O número de famílias endividadas no mês de agosto chegou a 79% do total de lares do país, e o cartão de crédito segue como o principal responsável por essa dívida, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Para esse indicador, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) considera dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa.

O cartão de crédito segue como principal modalidade de endividamento, com 85,3% em agosto, mesma proporção de julho, mas 3,5 pontos porcentuais abaixo do registrado em abril, desde quando vem caindo.

O uso de carnês e cartões próprios de varejistas tem crescido como modalidade de crédito nos últimos meses, em detrimento de instrumentos puramente financeiros. Nos últimos quatro meses, o endividamento nos carnês subiu 1,8 ponto percentual, alcançando 19,8%.

Para evitar a inadimplência, especialistas da Serasa orientam os usuários de cartões de crédito a fazerem uma análise da vida financeira e reorganizar todos os seus gastos.

Confira abaixo as dicas da Serasa para evitar ou sair da inadimplência:

– Cuidados com o número de cartões de crédito: não existe um número limite ou ideal de cartões de crédito. O importante é saber usar os cartões para a melhor gestão da vida financeira;

– Veja se há necessidade de ter mais cartões: caso tenha vários cartões de crédito, é importante entender qual a necessidade de uso de cada cartão, os custos envolvidos (anuidade, por exemplo) e a capacidade de pagar mais de uma fatura;

– Fique atento às datas de vencimento: para garantir que o nome não fique negativado, pague o cartão em dia. Assim, aumenta a sua credibilidade no mercado e você consegue juros melhores e parcelamentos mais longos para realizar seus projetos;

– Use os benefícios governamentais: aproveite o recebimento de renda extra, como o 13º e o Saque Emergencial do FGTS, para quitar dívidas;

– Informe-se: É importante monitorar sempre o status do seu CPF e utilizar serviços como o Serasa Limpa Nome para quitar suas dívidas com descontos especiais, que podem chegar a 90%. Como saber se o CPF está negativado

– Anote todos os seus gastos: tenha noção do próprio orçamento. Esta dica pode parecer básica demais, mas é muito importante para manter a organização completa das finanças do mês;

– Use a regra 50/30/20 para dividir suas dívidas: 50% para gastos essenciais (como aluguel, comida, contas básicas), 30% para gastos variáveis (cartão de crédito, lazer, etc) e 20% para reserva de emergência.

