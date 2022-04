Rio Grande do Sul Carteiras de motorista vencidas em abril de 2021 devem ser renovadas até sábado

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

Vencimento das CNHs foi prorrogado por causa da pandemia de coronavírus Foto: Detran-RS/Divulgação Vencimento das CNHs foi prorrogado por causa da pandemia de coronavírus. (Foto: Detran-RS/Divulgação) Foto: Detran-RS/Divulgação

Motoristas com a CNH (carteira nacional de habilitação) vencida em abril de 2021 têm até sábado (30) para providenciar a renovação do documento se pretendem continuar dirigindo, alertou o Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul).

A prorrogação do vencimento da CNH foi estabelecida pela Deliberação 227/2021 em decorrência da pandemia de coronavírus e confirmada pela Resolução 864/2021 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Confira abaixo as datas para renovação do documento:

