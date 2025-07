Inter Casa do Inter fica ainda mais moderna: Beira-Rio passa por transformação luminosa

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Beira-Rio recebe modernização Foto: Reprodução Beira-Rio recebe modernização. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após instalar novos telões em seu estádio, o Inter deu início à troca do sistema de iluminação do Beira-Rio, numa ação que alia tecnologia, eficiência e compromisso com o futuro.

As obras começaram na segunda-feira (7), em parceria com a BRIO, empresa que atua na gestão do estádio, e a Silicon, especializada em soluções sustentáveis. O plano prevê a instalação de 244 luminárias em LED, além da atualização da iluminação das membranas da cobertura.

Segundo comunicado oficial do clube, os trabalhos devem ser concluídos até a primeira quinzena de agosto e não irão afetar os jogos do Inter como mandante, tampouco outras atividades do estádio durante esse período.

A substituição será feita em etapas, com os refletores fora de operação sendo removidos inicialmente. Após o jogo contra o Vitória, marcado para sábado (12), os demais equipamentos serão retirados, dando espaço ao novo sistema.

O projeto promete melhor qualidade de iluminação, com possibilidade de shows de luzes durante eventos, além de representar uma redução significativa nos custos operacionais, graças ao menor consumo de energia.

Além da troca dos refletores, o Inter está investindo na modernização das luzes cênicas da cobertura, que iluminam as membranas do estádio elemento arquitetônico icônico da casa colorada. A ideia é tornar o Beira-Rio um ambiente ainda mais moderno, eficiente e acolhedor para a torcida.

O vice-presidente de Administração, André Dalto, destacou a visão de longo prazo que conduz o projeto: “Também estamos trocando as luzes cênicas da cobertura. Seguimos avançando, gradualmente, com responsabilidade e visão de futuro, para tornar a nossa casa cada vez mais moderna e proporcionar uma experiência ainda melhor para a torcida.”

Casa do Inter fica ainda mais moderna: Beira-Rio passa por transformação luminosa

