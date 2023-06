Porto Alegre Casa do Rotary é inaugurada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento reuniu autoridades e importantes nomes da história do Rotary Club Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Casa do Rotary Club foi inaugurada neste sábado (24), na Praça Rotary, na avenida Praia de Belas, em Porto Alegre. Com a presença de Cláudio Bins, presidente da Furpa (Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre), o evento contou também com representantes do Instituto Venturi Para Estudos Ambientais, autoridades, e de Germano Bremm, secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre.

Além disso, foi inaugurada uma horta no local que vai servir de apoio para as escolas não só do ensino público como também nas particulares. A horta é focada no ensino de educação ambiental.

E também foi plantado um ipê amarelo nesta praça com a presença das autoridades e foi descerrada uma placa com a presença do prefeito da Capital, Sebastião Melo.

Sobre a Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre

A Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre foi criada há 60 anos para agir seguindo o ideal de servir que norteia o Rotary. Com propósitos nobres e de relevância inquestionável, se dispõe a focar-se não apenas nas camadas mais vulneráveis, mas também na formação de novos alicerces para sustentar nossa sociedade.

Seus objetivos visam dar assistência à infância e à velhice, proporcionar estudos aos jovens, além de amparar instituições e estabelecimentos de fins correlatos. Os clubes de Rotary associados e o incansável trabalho dos rotarianos e rotarianas de Porto Alegre tornaram possíveis essas conquistas e realizações. Este projeto contempla uma das principais Áreas de Enfoque do Rotary que é o Apoio ao Meio Ambiente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/casa-do-rotary-e-inaugurada-em-porto-alegre/

Casa do Rotary é inaugurada em Porto Alegre

2023-06-24