Brasil Casa e carro de policial são fuzilados com mais de 100 disparos na fronteira do Brasil com o Paraguai

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A vítima é um agente da Polícia Nacional. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um agente da Polícia Nacional, identificado como Cristino Centurión Agüero, sofreu um atentado na noite de sábado (13). O policial teve a casa e o carro fuzilados com mais de 100 tiros. O crime aconteceu na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, vizinha da brasileira Ponta Porã (MS) – distante 346 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da própria vítima à polícia, ele estava jantando quando escutou os disparos. Os suspeitos passaram pelo local em um carro branco e fugiram logo em seguida.

O veículo blindado foi atingido com 55 tiros e a casa com 17. A perícia criminal retirou do local um total de 103 projéteis servidos e atingidos, dos quais 58 eram de espingarda e 45 de pistola. Ninguém ficou ferido.

Outro atentado

Em 2016, o suboficial já havia sido vítima de um ataque. Na ocasião ele saiu ileso, porém sua companheira, uma advogada identificada como Celia Gómez, morreu em consequência dos disparos. Um dos assassinos, que foi atropelado pela vítima, também morreu horas depois.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil