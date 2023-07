Política Casal apontado como agressor do ministro do Supremo Alexandre de Moraes se desculpa e fala em “mal-entendido”

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Eles foram acusados de atacar verbalmente o ministro do STF em um aeroporto em Roma. (Foto: Reprodução)

Alvo de investigação na Polícia Federal (PF), casal acusado de agredir verbalmente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), lamenta o ocorrido, mas afirma que houve “mal-entendido”. De acordo com a PF, Roberto Mantovani Filho, sua esposa, Andréa Munarão, e o genro, Alex Zanatta, teriam xingado o magistrado em um aeroporto em Roma, na Itália, na última sexta-feira (14). Na ocasião, Andréa o teria chamado de “bandido, comunista e comprado”.

Em nota divulgada pela defesa do casal no domingo (16), alegam que as ofensas teriam sido proferidas por outra pessoa, e não Andréa, que teria sido atacada por duas pessoas que acompanhavam Moraes na viagem. Nesse momento, ainda segundo a defesa, Roberto precisou “conter os ânimos do jovem ofensor”. O casal nega ter ameaçado o ministro, que teria “casualmente passado por eles nesse infeliz episódio”, e reiteraram o respeito a autoridades públicas e seus familiares.

A defesa esclarece que vai aguardar a divulgação da íntegra das imagens que podem ter sido captadas no aeroporto e defendem ainda uma “apuração isenta, técnica e equilibrada”.

Diante dos ataques contra Moraes, a Polícia Federal instaurou inquérito para apurar os eventuais crimes cometidos pelos três suspeitos. Em depoimento neste domingo, Zanatta negou ter tido “qualquer participação” nos ataques contra o magistrado. A oitiva durou duas horas, até o meio-dia.

Confira a nota na íntegra:

“Roberto Mantovani Filho e sua esposa lamentam, sinceramente, todo o acontecido, estando convictos da existência de equívoco interpretativo em torno dos fatos. Esclarecem que as ofensas atribuídas como se fossem de Andréa ao Ministro Alexandre de Moraes foram, provavelmente, proferidas por outra pessoa, não por ela. Que dessa confusão interpretativa nasceu desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam o Ministro. Que diante dessa discussão, que ficou acalorada diante das graves ofensas direcionadas a Andréa, Roberto, que tem mais de 70 anos, precisou conter os ânimos do jovem ofensor. Dessa forma, reiteram que em nenhum momento ocorreram ofensas, muito menos ameaças ao Min. Alexandre, que casualmente passou por eles nesse infeliz episódio. Mesmo assim, se desculpam pelo mal entendido havido, externando o veemente respeito que nutrem pelas autoridades públicas, extensivo aos seu familiares.

Esclarecem, ainda, que aguardarão a divulgação da íntegra das imagens eventualmente captadas no aeroporto, acreditando que serão esclarecedoras do mal entendido havido. Por fim, manifestam acreditar numa apuração isenta, técnica e equilibrada. Inclusive, já assumiram o compromisso de comparecer perante às autoridades investigantes, o que se dará muito em breve, em data já agendada.”

