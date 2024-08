Geral Casal de brasileiros que estava desaparecido no Chile é encontrado na fronteira com a Argentina

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60 anos, estavam desaparecidos há cinco dias. (Foto: Reprodução)

O casal de brasileiros que estava desaparecido há cinco dias no Chile foi localizado na fronteira com a Argentina. A informação foi confirmada na noite dessa sexta-feira (23) por um filho dos dois, que está no país. Uma sobrinha fez uma postagem numa rede social, também confirmando a informação. “Foram encontrados e estão sendo cuidados”, escreveu.

Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60 anos, haviam saído de Resende, no Sul Fluminense, com o planos de cruzar de carro a Argentina até a cidade de Copiapó, no Chile, onde de fato chegaram no último domingo (18). No mesmo dia, pela manhã, foi feito o último contato com a família, que deste então não teve mais notícias dos dois.

A nora do casal, Cíntia Martins, recorreu a uma rede social para agradecer o apoio recebido durante o período de buscas e informou que os sogros estão sob cuidados médicos. A irmã de Aurora, Simone Rego, disse que a família ainda tem poucas informações sobre as circunstâncias em que o casal foi localizado, mas disse que agora a família está aliviada:

“Estão em um refúgio em Laguna. Serão encaminhados amanhã, pois as condições climáticas estão péssimas”, disse.

O site de notícias local “24 horas” informou que o general Jorge Muñoz, chefe da Região do Atacama, disse em entrevista que o casal foi localizado próximo ao Passo de São Francisco, onde ficou preso devido a condições climáticas adversas. O veículo de imprensa diz também que aparentemente os dois estavam bem de saúde.

Ainda segundo o site, Aurora e Eraldo passariam a noite no Abrigo Laguna Verde, até que uma equipe de resgate consiga acessar a área onde eles estão. O casal será levado para Copiapó, assim que for resgatado, informou o “24 horas”.

O alívio para a família chegou depois de cinco dias sem notícias dos dois. A nora contou que não se preocupou nos primeiros dias, porque muitas áreas por onde o casal passaria não têm cobertura de sinal do celular. Mas, com o passar do tempo, percebeu que havia algo de errado, Foi então que os parentes resolveram acionar as autoridades e buscar ajuda na internet.

“Foi uma viagem a passeio. Eles saíram de Resende com a intenção de atravessar a Argentina, Chile e depois retornar ao Brasil de carro. Eles passaram na fronteira com a Argentina no dia 14, pela fronteira de Jama, e chegaram em Copiacó. A última informação que tivemos foi no dia 18, quando eles chegaram em Copiapó”, disse ao jornal O Globo Cintia, nora do casal, na manhã dessa sexta-feira, quando o casal ainda estava desaparecido.

Segundo a nora, o casal costumava fazer esse tipo de viagem, mas se comunicava diariamente com os familiares através de um grupo de WathsApp, procedimento que foi repetido dessa vez. A rotina de viagem incluía o envio de fotos, localizações, descrição da rotina e planejamento do que fariam naquele dia.

No último domingo, Cintia e Raphael, este filho de Eraldo e Aurora, enviaram uma mensagem de bom dia, mas não tiveram mais retorno. Os dois então resolveram ir para o Chile fazer buscas por conta própria. As informações são do jornal O Globo.

