| Casal de donos de agência de turismo em Viamão é preso por suspeita de golpe

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Agentes também cumpriram ordens de busca e apreensão. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Em operação deflagrada nessa quinta-feira (9), a Polícia Civil prendeu preventivamente o casal de proprietários de uma agência de turismo sediada em Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre). Eles são suspeitos de praticar fraude que lesou clientes de todo o País, em um total superior a R$ 2 milhões – as vítimas denunciaram ter adquirido pacotes de viagem mas sem jamais receber o serviço prometido.

A dupla foi interceptada ao trafegar por trecho da rodovia estadual RS-118 próximo a Gravataí. Além disso, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão, com recolhimento de itens como documentos da empresa, computador, telefones celulares e veículos, dentre outros. Também foram bloqueadas contas bancárias e sequestrados bens dos investigados.

O casal nega a prática de qualquer tipo de irregularidade no empreendimento. A investigação do caso prossegue, com foco em possíveis práticas de estelionato e crime contra as relações de consumo.

Serra Gaúcha

Na quarta-feira (8), uma operação conjunta entre as Delegacias de Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, a Polícia Civil cumpriu dez mandados de busca e apreensão nas duas cidades, além de duas ordens judiciais em Caxias do Sul e uma em Limeira (SP). No foco da ofensiva está um esquema de falsificação de ingressos para atrações como parques temáticos e restaurantes da chamada “Região das Hortênsias”.

Também foram bloqueadas as contas bancárias dos suspeitos de envolvimentos nas fraudes. A medida tem por finalidade interromper o fluxo financeiro da associação criminosa e garantir o ressarcimentos das perdas sofridas pelas vítimas da fraude.

Os policiais civis recolheram, ainda, tíquetes forjados, cartões de crédito em nome de terceiros, máquinas de cartão, celulares, veículos (incluindo um jet-ski), cheques e armas-de-fogo. Responsável pelo caso, a titular da Delegacia de Polícia de Gramado, Fernanda Aranha, detalha como funcionava o golpe:

“O esquema envolvia motoristas de aplicativo de transporte e agentes de turismo não credenciados. Eles abordavam turistas com a oferta de ingressos a preços atrativos mas que, no entanto, eram adquiridos de forma fraudulenta, causando prejuízos tanto aos turistas quanto aos estabelecimentos comerciais da região. Os pagamentos eram frequentemente realizados pelas vítimas por meio do sistema pix, em contas de terceiros”.

O delegado Vladimir Medeiros, de Canela, acrescenta que o órgão policial já havia feito operação similar em 2022: “Com o retorno das fraudes, as Delegacias de Polícia das duas cidades passaram a investigar novamente os suspeitos, com a devida prioridade ao caso devido à importância do turismo na região”.

Os trabalhos são acompanhados pelo delegado regional Gustavo Celiberto Barcellos, que enaltece a repressão qualificada ao grupo criminoso, cuja ação causava grande impacto negativo: “O esquema representava um abalo à credibilidade do setor”.

A Polícia Civil reforça a orientação aos turistas para que adquiram ingressos e vouchers exclusivamente através de canais oficiais e agentes credenciados. Só assim é possível garantir a segurança e autenticidade dos bilhetes. Em caso de preços aparentemente muito vantajosos, desconfie. Entre em contato, por exemplo, com o site gramadotur.rs.gov.br.

A ofensiva se deu no âmbito da primeira etapa das investigações, agora aprofundadas mediante a obtenção de provas durante as buscas no Rio Grande do Sul e São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a apuração prosseguirá, inclusive com o monitoramento permanente dos suspeitos.

Ao menos 50 agentes participaram da operação, que integrou equipes das Delegacias de Taquara, Nova Petrópolis, Igrejinha, Três Coroas, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Caxias do Sul e Limeira (SP).

(Marcello Campos)

