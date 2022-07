Rio Grande do Sul Casal de paraguaios é preso com 120 quilos de maconha em Seberi

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A droga era levada escondida em um carro argentino. Foto: Reprodução A droga era levada escondida em um carro argentino. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde desta sexta-feira (1º), 120 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Seberi, no Norte do Estado. Um casal de paraguaios foi preso.

Os agentes abordaram um Yaris com placas da Argentina que transitava pela BR-386. No carro, viajava a dupla, que disse estar estar indo passar o final de semana em Santa Catarina.

Na revista, os policiais encontraram quase 120 quilos de maconha escondidos em diversas partes do veículo, como painel e portas. O homem de 33 anos, proprietário do carro, e sua noiva, de 28, disseram que não sabiam que havia droga no veículo, “que estavam só querendo curtir as praias de Florianópolis”. Ambos disseram morar na Argentina.

Eles foram presos por tráfico de drogas e conduzidos para a delegacia. O carro e a droga, que poderia produzir mais de 200 mil cigarros para consumo, segundo a PRF, foram apreendidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul