Casal é preso com carteiras de habilitação falsas na BR-386, em Iraí

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Foto: PRF/Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (11), em Iraí, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um casal por uso de documento falso na BR-386. Eles viajavam juntos de carro e apresentaram carteiras de habilitação falsas para tentar enganar os policiais.

Durante atividade de combate ao crime, os policiais rodoviários federais abordaram um Palio com placa de Montenegro. Quando solicitada a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista, ele apresentou um documento com sinais de adulteração. Ao confirmarem a situação no sistema, os PRFs constataram que de fato ele não era habilitado e o documento era falso.

A passageira, quando solicitada, também apresentou a carteira de habilitação para se identificar. Ao consultarem nos sistemas, os policiais confirmaram que o documento também era falso.

O homem, de 30 anos, natural de Bento Gonçalves , e a mulher, de 29, natural de Descanso/SC, foram presos e encaminhados à delegacia. O carro foi recolhido para o depósito.

