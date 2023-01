Rio Grande do Sul Casal gaúcho desaparecido em viagem a São Paulo está preso no Líbano por tráfico internacional de drogas

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Moradores de Carazinho, Juliana e Igor não fazem contato com familiares e amigos desde o dia 18. Foto: Reprodução/Facebook Moradores de Carazinho, Juliana e Igor teriam sido flagrados com a droga em seus estômagos. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

Após quase duas semanas de desespero pelo desaparecimento de um casal da cidade gaúcha de Carazinho (Região Norte) durante viagem a São Paulo, familiares receberam o aviso de que ambos estão vivos. Mas a notícias não são boas: Juliana Nascimento, 31 anos, e Igor Cabral, de 26, foram presos no Líbano desde o dia 29 de dezembro, em um possível caso de tráfico internacional de cocaína.

De acordo com informações de um jornal on-line publicado no Brasil para imigrantes do país do Oriente Médio, os dois tentaram entrar na capital Beirute com cerca de meio quilo da droga em cápsulas dentro do estômago de cada um. O embarque havia sido realizado no Aeroporto de Guarulhos (SP), com escala no Catar.

Outra notícia desalentadora para as famílias e amigos de Juliana e Igor é que, se houver condenação pelo crime, as sentenças deverão ser cumpridas no sistema penal libanês, já que o país não mantém acordo de extradição com o Brasil.

A mãe do homem preso relatou que o aviso da prisão foi realizado por meio de telefonema de autoridades de Beirute. O Ministério das Relações Exteriores, por sua vez, confirmou ter recebido informações da Embaixada brasileira na capital libanesa e que prestará assistência aos dois cidadãos detidos fora do País, dentro das possibilidades diplomáticas.

Desaparecimento

Juliana (natural de Belém do Pará) e Igor (nascido em Carazinho) mantém relacionamento amoroso desde 2020 – ela mora com o companheiro na cidade gaúcha. Eles haviam deixado Carazinho com destino a São Paulo no dia 13 de dezembro, na primeira viagem do casal à maior cidade brasileira, alegando que o objetivo era fazer compras de artigos de vestuário.

Passados cinco dias desde o embarque de ônibus para o Centro do País, a comunicação por meio de ligações ou mensagens foi interrompida. O caso ficou aos cuidados da Polícia Civil. De tudo que os investigadores sabias até vir à tona o incidente no Líbano, o fato é que que ambos haviam efetivamente chegado à capital paulista, onde permaneceram por pouco tempo em um hotel.

(Marcello Campos)

