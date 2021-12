Geral Casal ignora “curiosos” e faz sexo em plena luz do dia em praia de São Paulo

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Imagens de casal durante relação sexual, em Santos (SP), viralizaram na web. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vídeos de um casal fazendo sexo em um banco da orla de Santos, no litoral de São Paulo, viralizaram nas redes sociais na última terça-feira (28). As imagens, obtidas pelo portal de notícias G1, mostram um homem e uma mulher em cenas íntimas em plena luz do dia.

Em um dos registros, o casal aparece praticamente deitado no banco, de frente para o mar, e o homem está com a mão nas partes íntimas da jovem. Em outro momento, as imagens flagram a mulher fazendo sexo oral no rapaz.

Ato obsceno

Por último, os dois aparecem, de fato, consumando o ato em frente à praia. De acordo com o Artigo 233 do Código Penal brasileiro, o caso se enquadra como ato obsceno, sujeito a pena de detenção de três meses a um ano ou multa.

Nos vídeos, que viralizaram rapidamente nas redes sociais e, também, via WhatsApp, é possível notar que o casal repara que estava sendo gravado e, mesmo assim, não se intimida. Algumas pessoas chegam a alertar a dupla da situação mas, ainda assim, acabam sendo ignoradas.

Em nota, a prefeitura de Santos informou que a GCM (Guarda Civil Municipal) não foi acionada, e que não houve qualquer registro do ocorrido. A administração municipal afirma que, para ocorrências dessa natureza, a população deve acionar a Polícia Militar, pelo telefone 190, ou a GCM, pelo 153. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral