Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

O domínio de Trump sobre o Partido Republicano já ultrapassou em muito seu tempo no cargo. (Foto: Divulgação)

Desde que Donald Trump deixou a Presidência dos Estados Unidos, os democratas e um número menor de republicanos prometeram garantir que ele nunca mais retorne à Casa Branca, onde recuperaria enorme poder sobre a nação e ao redor do mundo. Mas o ex-presidente tem mostrado que não precisa controlar as alavancas do governo para ter um efeito sobre o país – e causar danos na mente de muitos.

Para aqueles que acreditavam que o segredo para banir Trump da política era privá-lo de atenção, ele provou que isso é uma ilusão. Basta olhar para os eventos de sábado. O dia começou com uma postagem às 7h26min de Trump em sua rede social, Truth (Verdade, em português), declarando que ele seria preso nesta terça-feira, embora o momento permaneça incerto, e conclamando as pessoas a “protestar” e “tomar nossa nação de volta.”

O efeito foi como acionar o gatilho de uma arma: levou os líderes republicanos a correr para o lado de Trump e atacar o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, um democrata, que indicou que provavelmente apresentará denúncias contra Trump em conexão com pagamentos secretos em 2016 a uma estrela pornô que disse ter tido um caso com ele.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, um aliado de Trump, escreveu no Twitter que a investigação de Bragg era um “abuso de poder” e que ele orientaria as comissões do Congresso a investigar se algum dinheiro federal estava envolvido – uma ameaça velada em um momento importante antes de Bragg deixar seus planos claros.

Uma multidão de outros republicanos denunciou as acusações esperadas como politicamente motivadas. A lista inclui um candidato presidencial declarado, Vivek Ramaswamy, e um candidato em potencial que ainda não entrou formalmente nas primárias, o ex-vice-presidente Mike Pence.

Não passou despercebido, porém, que as investigações contra Trump incluem um inquérito do Departamento de Justiça sobre seus esforços para permanecer no poder antes do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio por uma multidão de seus apoiadores, vários dos quais disseram aos promotores que se sentiram convocados a Washington por um tuíte do então presidente no mês anterior.

As autoridades da cidade de Nova York já estavam se preparando para uma possível agitação em resposta a uma denúncia legal antes do apelo de Trump na manhã de sábado. E enquanto alguns republicanos não ecoaram seu pedido de protestos ao defendê-lo, relativamente poucos se opuseram publicamente a eles. No domingo, McCarthy pareceu estabelecer a diferença, dizendo que não acreditava que as pessoas deveriam protestar contra uma acusação formal e também não achava que Trump realmente acreditava que deveriam, de acordo com a NBC News.

“A Presidência concentra muitos poderes, o que é perigoso nas mãos de um demagogo egoísta”, disse David Axelrod, um veterano estrategista democrata e ex-assessor do presidente Obama. “Mas, como vimos, também existem algumas restrições institucionais. Sem elas, não há grades de proteção em torno de Trump. E quanto mais aguerrido ele se sentir, mais inclinado estará a inflamar a multidão.”

O domínio de Trump sobre o Partido Republicano já ultrapassou em muito seu tempo no cargo. Embora as eleições legislativas de 2022 tenham revelado suas fraquezas na escolha de candidatos que poderiam vencer uma eleição geral e seu fracasso em se concentrar em questões que atraem um grupo mais amplo de eleitores, ele continuou a dobrar o partido à vontade dele.

Nas primárias legislativas, abraçar sua mentira de que a eleição de 2020 foi roubada tornou-se um teste decisivo para os candidatos que buscam o apoio de Trump. Muitos deles ecoaram e amplificaram suas falsas afirmações, corroendo a confiança dos eleitores no processo eleitoral. Trump também exerceu grande influência em várias questões importantes nas primárias republicanas.

Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, Trump inicialmente a descreveu como uma tentativa “inteligente” de obter controle sobre as terras de outro país. Ele não chegou a repetir esse elogio, mas se manifestou contra o tratamento dado pelos EUA a Kiev como uma prioridade nacional importante. E sua posição ressoa com grande parte da base eleitoral republicana, o que preocupa as autoridades internacionais, que previram que a vitória de Trump na indicação presidencial de 2024 poderia fraturar a coalizão bipartidária em Washington por trás da ajuda à Ucrânia.

“Espero realmente, diria não apenas de uma perspectiva europeia, mas de uma perspectiva global, que os republicanos nomeiem um candidato muito mais ligado à liderança global americana do que Trump e os trumpistas”, disse Anders Fogh Rasmussen, ex-secretário-geral da Otan, ao site Politico na semana passada, prevendo uma “catástrofe geopolítica”. As informações são do jornal The New York Times.

