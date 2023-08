Brasil Caso Isabella Nardoni: relembre o crime que chocou o País

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Isabella, então com 5 anos, morreu ao ser jogada da janela do 6º andar do prédio em que o pai e a madrasta moravam. (Foto: Reprodução)

A Netflix lançou o documentário “Isabella: O Caso Nardoni”, na semana que passou. A produção relembra a história do assassinato de Isabella Nardoni, aos 5 anos, em 15 de março de 2008, após ser jogada da janela do 6º andar do prédio em que o pai, Alexandre Nardoni, morava na Zona Norte de São Paulo.

Em 2010, Alexandre e a madrasta da criança, Anna Carolina Jatobá, foram condenados pelo crime. O casal, no entanto, ainda nega a autoria.

Relembre o caso

*O que aconteceu com Isabella Nardoni?

Na noite de 29 de março de 2008, Isabella Nardoni, então com 5 anos, foi jogada da janela do sexto andar de um edifício na Zona Norte de São Paulo. Isabella estava no apartamento do pai, Alexandre Nardoni. Ela passava o final de semana com ele, a madrasta, Anna Carolina Jatobá, e os dois meio-irmãos, na época com 1 e 3 anos de idade. Todos estavam em casa no momento do crime.

*Qual foi o verdadeiro motivo da morte de Isabella Nardoni?

Alexandre e Anna Carolina alegaram inicialmente que um ladrão invadiu o apartamento, cortou a tela de proteção de um dos quartos e atirou Isabella pela janela. Porém, as investigações concluíram que Isabella foi asfixiada pela madrasta e depois lançada do 6º andar pelo pai. Isabella ainda estava viva quando foi arremessada.

*Como foi o julgamento do caso Nardoni?

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá enfrentaram júri popular em março de 2010. O casal sempre negou a autoria do crime. Ao todo, o júri durou cinco dias e, ao final, Alexandre e Anna Carolina foram condenados por homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Alexandre foi condenado a 31 anos de reclusão. Já Anna Carolina recebeu pena de 26 anos e 8 meses de reclusão.

*Como está Alexandre Nardoni hoje?

Alexandre Nardoni atualmente tem 44 anos. Ele cumpre a pena de 31 anos e 1 mês em regime semiaberto, na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, a P2, em Tremembé, interior de São Paulo.

*Como está Ana Carolina Jatobá hoje?

Anna Carolina Jatobá tem 39 anos. Desde de junho deste ano, ela cumpre sua pena de 26 anos em regime aberto.

*Como está a vida da mãe de Isabella Nardoni atualmente?

Ana Carolina Oliveira tem 39 anos, é casada e mãe de dois filhos: Miguel, 7 anos, e Maria Fernanda, 3 anos. No documentário da Netflix, ela fala sobre a realização do sonho de ser mãe novamente e sobre a morte da filha mais velha. “Eu não sou aquela mãe que coloca os filhos em uma bolha, justamente para eles não precisarem carregar uma carga de serem irmãos de alguém que passou pelo que passou”, contou ela.

Em junho deste ano, Ana Carolina também criticou a progressão de pena para o regime aberto de Anna Carolina Jatobá. “Sabia que esse dia chegaria, só não que tão rápido. Nunca estamos preparados para isso, né? Senti tristeza. Muita tristeza”, disse, em relato ao jornal Folha de S.Paulo. “Se minha filha não volta para casa, eles [os condenados] também não deveriam voltar”, concluiu.

