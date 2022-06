Brasil Caso provável de hepatite aguda grave é detectado pela primeira vez no Brasil

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

Paciente de 16 anos, do Mato Grosso do Sul, teve febre, mal-estar, náusea e pele amarelada. Ela está se recuperando bem, segundo a família.

O primeiro caso provável no Brasil de hepatite aguda grave foi registrado em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O caso foi confirmado pelo Ministério da Saúde, segundo a Folha de S. Paulo. A doença tem afetado, principalmente, crianças.

O Ministério da Saúde ainda investiga se seis mortes foram provocadas pela doença e analisa casos suspeitos em 16 Estados, incluindo o Rio Grande do Sul.

Conforme a Folha, os Estados com mais registros de casos suspeitos da doença misteriosa são: São Paulo (16), Minas Gerais (9) e Pernambuco (7).

Caso provável

O caso provável detectado pelo Ministério em Ponta Porã é em uma menina de 16 anos de idade que apresentou sintomas como febre, mal-estar, náuseas e pele amarelada.

A paciente deu entrada em um hospital da rede pública da cidade sete dias após o início dos sintomas, mas a família assinou um termo de responsabilidade de alta hospitalar e não informa à secretaria da saúde municipal onde está a menina.

“Ela estava internada no hospital regional, mas a família optou por levá-la para casa”, disse o secretário de Saúde de Ponta Porã, Patrick Carvalho Derzi.

Ainda de acordo com Derzi, a família da adolescente afirmou que ela está se recuperando bem.

No Brasil, se tratando de doenças em vigilância epidemiológica, o Ministério da Saúde considera três classificações de casos:

Caso suspeito: o indivíduo apresenta sinais e sintomas sugestivos de um grupo de agravos com os mesmos sintomas.

Caso provável: um caso clinicamente compatível, sem identificação de vínculo epidemiológico ou confirmação laboratorial.

Caso confirmado: um caso que é classificado como confirmado para os propósitos de notificação e segundo critérios clínico, laboratorial ou de vínculo epidemiológico.

Casos suspeitos

Conforme levantamento do Ministério da Saúde, até esta terça-feira (31), estavam sendo investigados 68 casos suspeitos de hepatite aguda grave. Veja a distribuição dos casos:

São Paulo (16)

Minas Gerais (9)

Pernambuco (7)

Ceará (6)

Rio Grande do Sul (6)

Goiás (3)

Santa Catarina (3)

Espírito Santo (2)

Paraná (2)

Pará (2)

Alagoas (1)

Rio Grande do Norte (1)

Rondônia (1)

Maranhão (1)

Paraíba (1).

Hepatite misteriosa

Em abril deste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou alerta sobre casos de uma hepatite aguda grave e “misteriosa” em crianças no Reino Unido. Desde então, mais casos foram observados em outros países.

A hepatite aguda é uma inflamação rápida e abrupta no fígado. De acordo com a OMS, existem diferentes causas para essa doença, como infecções ou intoxicações por medicamentos ou outras substâncias. Contudo, os agentes infecciosos mais frequentes são os vírus responsáveis pelas hepatites A, B, C, D e E.

Os cientistas analisam se os novos casos estão sendo provocados por um novo adenovírus.

