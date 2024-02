Brasil Casos assintomáticos de dengue preocupam especialistas

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Repelentes devem ser usados nas áreas expostas do corpo. (Foto: Reprodução)

Uma pessoa com dengue pode não apresentar qualquer sinal da doença. São esses casos assintomáticos de dengue que estão preocupando os especialistas, que reforçam a necessidade do uso do repelente.

O Brasil vive uma explosão de casos de dengue neste começo de 2024. Até essa terça (13), forma registrados 512.353 casos prováveis de dengue desde o início do ano. O número de casos quadruplicou em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 128.842 casos prováveis de dengue. Foram contabilizados ainda 75 óbitos pela doença, enquanto 340 mortes estão sendo investigadas. O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é 252,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

Segundo especialistas da Fiocruz, cerca de 50% dos casos são assintomáticos. O que ajuda a alastrar rapidamente o vírus. É a chamada transmissão silenciosa.

O assintomático tem o vírus da dengue circulando pelo corpo. Se ele for picado por um aedes aegypti, o inseto se contamina e, sete dias depois, já é capaz de espalhar a doença. Somente as fêmeas podem picar o ser humano e transmitir a doença. Uma única fêmea do aeds aegypti coloca em torno de 100 ovos a cada quatro dias. Em média, o mosquito vive um mês em ambientes urbanos.

Cuidado redobrado

Nesse cenário, é preciso redobrar os cuidados. O repelente é indicado para todos, inclusive para quem está com dengue.

“É importante usar só os repelentes que tenham o selo da Anvisa, que são recomendados, e usar pelo tempo que é recomendado em cada um desses produtos diferentes”, afirma Denise Valle, pesquisadora da Fiocruz.

E há também outras formas de proteção. Apesar do calor, o uso de calça e blusa de manga comprida. As preocupações e ações não podem ser apenas individuais, também devem ser coletivas.

“O que a gente faz é com controle mecânico, o que significa identificar e eliminar os criadouros na sua casa e nos ambientes públicos também.”, explica Denise Valle.

Casos sintomáticos

Especialistas lembram que os outros 50% dos casos são de pacientes com sintomas – como febre alta, dor e manchas vermelhas pelo corpo.

As pessoas com suspeita de dengue precisam procurar ajuda, passar por uma avaliação médica o quanto antes. Na maioria dos casos, isso evita complicações da doença. No Rio de Janeiro, os polos municipais de atendimento de dengue estão cheios de pacientes.

