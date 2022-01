Rio Grande do Sul Casos de coronavírus mantêm 27 agências do Banrisul fechadas na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Destas, 19 ficam localizadas na própria Capital – que é a cidade gaúcha mais afetada pelo problema . (Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

O Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) confirmou, nesta segunda-feira (17), que 27 agências permanecem fechadas na Região Metropolitana em razão da confirmação de casos de Covid-19 entre os servidores da instituição. Destas, 19 ficam localizadas na própria Capital – que é a cidade gaúcha mais afetada pelo problema.

Em Porto Alegre, permanecem inoperantes as unidades Bom Fim, Parcão, Av. dos Estados, Bom Conselho, Borges de Medeiros, Bourbon Ipiranga, Carlos Gomes, Coliseu, Glória, Menino Deus, Navegantes, Nilo Peçanha, Otávio Rocha, Palácio da Polícia, Partenon, Praça Júlio de Castilhos, Praia de Belas, São João e União.

Já na Região Metropolitana, o Banrisul fechou as portas nas localidades de Águas Claras (Viamão), Esteio, Camboim (Sapucaia do Sul), Cachoeirinha, Novo Hamburgo, Quinze de Janeiro (Canoas), São Sebastião do Caí e Sapucaia do Sul. A situação pode mudar em até 24 horas, uma vez que o atendimento é retomado após a testagem dos funcionários.

A orientação é de que os clientes do banco entrem em contato pelo SAC, no telefone 0800-646-1515.

