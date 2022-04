O número de pacientes em acompanhamento está em 554.362. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta, nem evoluíram para morte.

A quantidade de vidas perdidas para o novo coronavírus chegou a 660.147. Entre sábado (2) e domingo (3), foram registradas 39 mortes, em todo o país. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, com base nos dados enviados pelas secretarias estaduais, no topo do ranking de estados com mais mortes por coronavírus está São Paulo (167.485), seguido do Rio de Janeiro (72.858) e de Minas Gerais (60.879).

O Rio Grande do Sul (RS), que antes aparecia no ranking como uma das unidades federativas com mais mortes pela doença, tem apresentados números menores de contágio e óbitos pela covid, saindo da lista. Neste domingo, o Estado gaúcho registrou 562 novos casos de coronavírus e mais uma morte provocada pela doença, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde.

Com essas novas ocorrências, o total de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul subiu para 2.281.203 . Já o número de óbitos aumentou para 39.087. Entre as pessoas infectadas, 2.230.736 (98% dos casos) já se recuperaram da doença, que atinge os 497 municípios gaúchos.

A taxa de ocupação de leitos de UTI em geral no Estado está em 65%, segundo a Secretaria da Saúde do RS.

Há 3.098 óbitos em investigação – casos em que o paciente faleceu, mas a causa da morte ainda precisa ser comprovada por exames e procedimentos posteriores.

Até este domingo (3), 28.784.928 pessoas se recuperaram da covid, o que corresponde a 96% dos infectados desde o início da pandemia. O boletim não contou com a atualização de dados do Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Tocantins.

Média móvel de mortes

De acordo com o levantamento do consórcio de imprensa, o Brasil registrou neste domingo 77 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 660.269 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 192, a menor desde 18 de janeiro de 2022 (quando estava em 185). Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -34%, tendência de queda nos óbitos decorrentes da doença.