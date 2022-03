Porto Alegre Casos de dengue aumentam 276% em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os casos são registrados em todas as regiões da Capital, com prevalência nos bairros Jardim Carvalho e Monte Cristo. Foto: Cristine Rochol/PMPA Os casos são registrados em todas as regiões da Capital, com prevalência nos bairros Jardim Carvalho e Monte Cristo. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre registrou um aumento de 276% nos casos de dengue nos últimos dez dias. Nesta terça-feira (15), a cidade chegou a 98 casos confirmados da doença, sendo 95 autóctones (contraídos na cidade), conforme o boletim epidemiológico semanal. No documento, divulgado semana passada, o registro era de 26 casos até o dia 5 de março.

A doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os casos são registrados em todas as regiões da Capital, com prevalência nos bairros Jardim Carvalho e Monte Cristo, com 33 e 25 registros, respectivamente. Diante do aumento abrupto de casos, a Secretaria Municipal de Saúde está intensificando as visitas às regiões.

Nesses locais, agentes de combate a endemias da Diretoria de Vigilância em Saúde orientam a população diante da circulação viral, fazer busca ativa de outros casos suspeitos da doença ou de pessoas com sintomas compatíveis com a dengue, além de fazer a remoção mecânica de criadouros de mosquitos. Ao identificarem focos irregulares de lixo, as equipes notificam o proprietário do imóvel ou o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), conforme a situação.

Fique atento

– Veja se a calha está desimpedida, removendo folhas e outros materiais que possam impedir o escoamento adequado da água;

– Ralos, especialmente de águas de chuva: verifique se estão com água em período seco; nesse caso, coloque tela milimétrica ou adicione, semanalmente água sanitária no ralo;

– Piscinas plásticas pequenas: devem ser periodicamente esvaziadas ou serem tratadas com cloro;

– Piscinas fixas: devem ser limpas uma vez por semana e tratadas com cloro sempre.

– Caixa d´água: manter sempre bem tampada.

– Pneus: manter em local coberto ou fazer furos grandes para escoamento da água, caso os utilize na área externa.

– Banheiros externos, áreas sem uso: manter vasos sanitários tampados; coloque tela milimétrica nos ralos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre