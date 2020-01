Mundo Casos do novo coronavírus chegam a todas as regiões da China

Epidemia deixa o mundo em alerta

O número de mortos pelo novo coronavírus aumenta na China à medida que a doença avança por todas as regiões do país. Nesta quinta-feira (30), foi confirmado o primeiro caso no Tibete, até então a única região na China continental livre da doença.

Pelo menos 170 pessoas morreram na China devido ao coronavírus, que já infectou mais de 7.730. Também há casos confirmados em ao menos outros 15 países. Nenhum paciente contaminado fora da China morreu.

A maior parte dos novos casos e das mortes foi registrada na província de Hubei, cuja a capital é Wuhan. Só na cidade, a Comissão Nacional de Saúde detectou mais de 350 novas ocorrências e confirmou a morte de mais 25 vítimas da doença.

Wuhan, cidade que é o epicentro do surto da doença, está isolada há uma semana pelas autoridades chinesas a fim de tentar conter a expansão do vírus para o restante do país.

