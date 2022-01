Brasil Cassinos online e seu impacto na cultura esportiva

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

Sem dúvida, a chegada dos grandes operadores de cassino e apostas ao Brasil não poderia ter sido melhor

As apostas esportivas não são exatamente uma novidade no Brasil. Mesmo após a proibição das apostas e dos jogos de azar no País, ainda na primeira metade do século passado, algumas modalidades continuaram sendo permitidas.

O caso mais clássico é o das corridas a cavalo, que ainda fazem sucesso em jockey clubs. Já a Loteria Esportiva, operada pela Caixa Econômica Federal, foi febre nos anos 1970 e existe até hoje.

No entanto, é inegável que os cassinos e casas de apostas online trouxeram um novo fôlego para essa atividade no Brasil. Hoje em dia, milhões de brasileiros tentam a sorte online, influenciando a forma como acompanhamos e consumimos esportes.

A chegada triunfal dos sites de casino no Brasil

Sem dúvida, a chegada dos grandes operadores de cassino e apostas ao Brasil não poderia ter sido melhor. Afinal, essas empresas tornaram-se conhecidas do público brasileiro quando começaram a patrocinar os principais times do País. Hoje em dia, todos os 12 maiores clubes do país têm algum patrocínio desse tipo. Com isso, acabamos conhecendo diversas marcas de cassino Brasil online ao acompanharmos nossos times em campo.

Essa onda teve início em 2019. Isso ocorreu depois que o segmento foi legalizado no país por meio da Lei 13.756 de 2018. Apesar de ainda carecer de regulamentação para permitir empresas de apostas com sede no Brasil, essa lei deu segurança para empresas estrangeiras investirem em publicidade no País.

Desde então, a maioria das equipes da Série A do Brasileirão passou a contar com o patrocínio do setor de apostas. Na edição de 2021, 95% dos clubes receberam dinheiro de empresas desse segmento. Ou seja, 19 dos 20 clubes que disputaram a competição:

América-MG: Dafabet

Athletico Paranaense: Betmotion

Atlético Goianense: Amuletobet

Atlético Mineiro: Betano

Bahia: Casa de Apostas

Ceará: Betsul

Chapecoense: Betsul

Corinthians: Galera.bet

Flamengo: Sportsbet.io

Fluminense: Betano

Fortaleza: Betsul

Grêmio: Betsul

Internacional: Betsul

Juventude: Marsbet

Palmeiras: Dafabet

Red Bull Bragantino: Netbet

Santos: Dafabet

São Paulo: Sportsbet.io

Sport: Galera.bet

Em alguns desses casos, estamos falando do patrocínio master do clube. Ou seja, quando a marca é exibida em letras garrafais na camisa do clube. Por exemplo, a Sportsbet.io patrocina o São Paulo com um contrato de R$87 milhões até o final de 2024.

No entanto, mesmo quando o patrocínio se limita às mangas da camisa ou a placas de publicidade no estádio, é certo que as marcas de cassinos online fazem cada vez mais parte do mundo do futebol. Aliás, não apenas do futebol. Afinal, essas empresas também patrocinam canais de TV, atletas, eventos e agremiações de outros esportes, não só do futebol.

Presença na web e aposta no público jovem

É claro que as apostas online já eram conhecidas por muita gente no Brasil antes que as marcas começassem a investir mais no País. Ao longo do século, elas se tornaram onipresentes na internet, graças à facilidade de acesso e à comodidade de apostar online. Com isso, as marcas têm apostado cada vez mais em uma renovação do seu público, atraindo apostadores em faixas etárias mais jovens.

Isso não apenas garante a formação de um mercado maior, ao longo do tempo, como, no caso do Brasil, ajuda a aumentar o interesse por outros esportes, além do futebol. Isso inclui, por exemplo, o futebol americano e o basquete, acompanhados cada vez mais de perto por aqui.

O futuro da regulamentação dos sites de apostas no País

A Lei 13.756/18, aprovada durante o governo de Michel Temer, foi o que abriu as portas de vez para os sites de apostas no Brasil. Afinal, ela deu início à regulamentação das apostas esportivas no País. No entanto, a conclusão desse processo, inicialmente prevista para 2019, parece longe de um fim.

Já os jogos de cassino esperam por regulamentação específica, já que nem mesmo um projeto inicial próprio para essa atividade foi aprovado até o momento. Nos últimos anos, esse tema tem ganhado força no Congresso Nacional, e já há muitas propostas de liberação do jogo. Portanto, a expectativa é de que tenhamos novidades em breve.

