Rio Grande do Sul Catamarã que faz a travessia entre Porto Alegre e Guaíba volta a operar

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

As viagens estavam suspensas desde segunda-feira Foto: Divulgação As viagens estavam suspensas desde segunda-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O catamarã que faz a travessia entre Porto Alegre e Guaíba, na Região Metropolitana, voltou a operar normalmente nesta quinta-feira (3) em todas as estações hidroviárias.

A Catsul informou que o acesso à hidroviária B3, no Cais Mauá, no Centro da Capital, pode ser feito exclusivamente por pedestres através do túnel do Mercado Público.

As viagens estavam suspensas desde segunda-feira (30) em razão do fechamento das comportas do sistema de proteção contra as cheias de Porto Alegre, realizado pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) devido à elevação do nível do Guaíba. As comportas foram reabertas após o recuo do nível das águas.

