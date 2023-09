Porto Alegre Catamarã volta a circular nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

A primeira viagem de Porto Alegre para Guaíba ocorre às 5h50min e, no sentido contrário, às 6h20min Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Catamarã volta a circular, nesta sexta-feira (29), após ter suspendido a operação, desde terça, em razão da elevação do nível das águas do Guaíba. ​A primeira viagem de Porto Alegre para Guaíba ocorre às 5h50min e, no sentido contrário, às 6h20min.

Conforme o gerente de operações, engenheiro João Pedro Wolff, a quinta-feira (28) começou com a limpeza nas hidroviárias, especialmente na de Guaíba, bem como das áreas de acesso dos passageiros às duas estações. Conforme Wolff, as embarcações podem operar em segurança mesmo com vento.

“É bom lembrar que essas embarcações foram projetadas para o mar, então a intensidade do vento não muda muito a nossa vida. O que complica um pouco a vida é o embarque e desembarque de passageiros, com muita onda é mais um problema para subir e descer, do que a segurança da própria embarcação”, explicou.

Com a permanência do vento Leste, a combinação com a cheia vinha formando ondas que cobriram a plataforma de embarque na estação hidroviária de Guaíba. O Catamarã opera, ao todo, 14 viagens em cada sentido, de segundas a sextas-feiras; 11 aos sábados e nove aos domingos e feriados.

2023-09-28