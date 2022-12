Esporte Catar vê sucesso na Copa e planeja sediar Olimpíada de 2036

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











“Fizemos reformas, o legado da Copa seguirá, mesmo depois de encerrada a Copa do Mundo”, disse um dirigente. Foto: Divulgação “Fizemos reformas, o legado da Copa seguirá, mesmo depois de encerrada a Copa do Mundo”, disse um dirigente. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Alvo de críticas por problemas na organização da Copa do Mundo de 2022, o Catar celebrou o clima de festa e a final eletrizante, entre Argentina e França, no estádio Lusail. “Conseguimos um alto nível de excelência na organização, futebol magnífico e com estádios modernos, boa estrutura e uma boa amostra do mundo árabe”, disse Hassan Al Thawadi, secretário-geral do Comitê Supremo de Entrega e Legado. “Temos um sentimento de orgulho por mostrar nossa cultura e criar amizades, que ficarão.”

Para ele, o legado do Mundial, que terminou, vai além dos jogos emocionantes. “Fizemos reformas, o legado da Copa seguirá, mesmo depois de encerrada a Copa do Mundo”, disse. “Agora as pessoas sabem quem são os cataris e os árabes, e isso será muito bom para o futuro do nosso país.”

Além de realizar obras que mudaram a face do país, como o moderno sistema de metrô de Doha, novas estradas, obras de infraestrutura de saneamento e telecomunicações e investimentos em segurança, nos anos que antecederam o Mundial de 2022, o Catar reformou suas leis de proteção ao trabalho.

Um dos principais avanços foi o fim da kafala (“patrocínio ou garantia”, em árabe), sistema de relações trabalhistas muito comum nos países da região do Golfo Pérsico, segundo o qual um estrangeiro não pode mudar de trabalho nem ir embora do país sem a permissão de seus empregadores.

Não era incomum a retenção de passaportes e documentos para impedir mudança de emprego. Outros avanços foram a instituição de um salário mínimo (equivalente a 275 dólares) e a introdução de normas de proteção de saúde. Antes de assumir compromissos com a Organização Internacional do Trabalho e com sindicatos de trabalhadores internacionais, era frequente o pagamento da jornada de trabalho por valores irrisórios (cerca a R$ 6 a hora), atrasos e até calote nos salários por parte de empreiteiros.

Também eram problemáticas as jornadas de trabalho com duração entre 12 e 14 horas, mesmo sob temperaturas próximas dos 48°C, comuns nos meses de junho a agosto. “Essas reformas e as obras de modernização que estamos fazendo ficarão como legado”, disse Al Thawadi. Segundo ele, nos dias da Copa do Mundo, o país conseguiu reunir o planeta inteiro com suas diversas culturas e crenças em torno do esporte. “Conseguimos transmitir uma mensagem de paz por meio do esporte”, disse.

O sucesso do Mundial fez os dirigentes cataris desejarem alçar voos mais altos na organização de eventos mundiais, como a Olimpíada. Especula-se que Doha é forte candidata a ser sede dos Jogos Olímpicos de 2036.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte