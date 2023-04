Geral Catarinense de 21 anos teve nota máxima na redação do Enem e passou em Medicina na Universidade Federal de Pelotas

A redação do Enem vale 1.000 pontos. (Foto: Agência Brasil)

Nesta semana, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou para candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 os “espelhos” da redação – versões digitalizadas dos textos que eles entregaram no dia da prova. A consulta pode ser feita por meio da Página do Participante. Para conferir a avaliação, é preciso fazer login com o CPF e a senha cadastrados no sistema.

O espelho ficou conhecido como “vista pedagógica”, pois permite que os estudantes possam compreender os critérios de correção do texto e identificar onde podem melhorar e quais estratégias foram acertadas. A redação do Enem vale 1.000 pontos. Maria Fernanda Simionato de Lemes, de 21 anos, foi uma das alunas que alcançaram a nota máxima. Natural de Maravilha (SC), a jovem passou no curso de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), usando a nota do Enem.

A estudante sempre quis cursar Medicina em uma universidade pública. Desde 2018 ela estava em busca desse objetivo, quando concluiu o ensino médio. “Mesmo tendo aprendido bastante na escola sobre redação, meu texto ainda era muito bagunçado. Eu tinha dificuldade para organizar as ideias e argumentar”, afirma. “Não adianta saber escrever, tem que saber argumentar.” Na primeira vez em que fez a prova do Enem, Maria tirou 520 pontos.

Com o passar dos anos e a ajuda das aulas do cursinho, que fez em Porto Alegre (RS), ela foi ganhando experiência e maturidade. Para a jovem, o que mais contribuiu para o sucesso foi a prática. “O mais importante é fazer redação. Assim, você vai encontrar suas falhas e ver onde precisa melhorar”, afirma. Ela treinava redação semanalmente, para além das aulas teóricas.

Ter repertório, estar por dentro das atualidades e ler bastante também foram fatores fundamentais. A aluna da UFPel conta que sempre gostou de ler artigos de opinião e notícias. “Isso vai ajudar a construir a defesa e a formar a sua própria opinião. Quando a gente tem isso, somos capazes de escrever sobre qualquer coisa”, diz O incentivo da família também foi importante, nesse sentido. Maria aprendeu a valorizar a leitura com os pais, que estimularam esse hábito desde a infância.

Ao escrever o texto, cujo tema foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”, a estudante caprichou na argumentação e na estrutura do conteúdo, abordando tanto os obstáculos para o reconhecimento da importância de populações nativas brasileiras como fatores que podem contribuir para contornar esse problema.

Para a catarinense, a grande dificuldade foi seguir em frente após um resultado negativo. Ela tinha receio de acabar não passando no vestibular para medicina. Com muita motivação, ela seguiu tentando até que o sonho se tornou realidade. “Parecia algo impossível. Eu nunca imaginei que conseguiria passar e alcançar a nota máxima, fiquei muito surpresa. Depois disso, passei a valorizar mais o meu esforço e minhas conquistas. Se você realmente batalhar, vai conseguir e vai valer a pena.”

A redação do Enem pode chegar a 1.000 pontos, sendo que cada uma das competências abaixo vale 200 pontos.

– Apresentar domínio da norma padrão da língua portuguesa;

– Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

– Selecionar, organizar, articular e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

– Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção do texto dissertativo-argumentativo;

– Elaborar uma proposta de solução para os problemas abordados, respeitando os valores e considerando as diversidades socioculturais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

