Os ministros de peso da Esplanada estão sendo orientados por palacianos a olhar com atenção as agendas de viagens, para evitar constrangimentos ao Governo em razão da iminente disputa municipal. Caso do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, que passou por Porto Seguro semana passada. Sem saber, ele ganhou a antipatia do clã político mais poderoso do Sul da Bahia. Álvaro foi a convite do deputado estadual Jânio Natal (Podemos), que concorrerá à prefeitura este ano. Só que a prefeita, Cláudia Oliveira, e o secretário de Turismo, não foram convidados para o evento no próprio município. Cláudia é esposa do prefeito da vizinha Eunápolis, o ex-deputado federal Robério Oliveira, e irmã do prefeito de Santa Cruz Cabrália, Agenlo Santos. Todos eles do PSD.

Mal na fita

A prefeita Cláudia chegou a ser presa numa operação da PF por suspeita de desvios em recursos federais na educação. Virou notícia nacional, mas ganhou liminar do STF.

Gravidez de risco

O desespero da menina K., 10 anos, era tamanho no domingo no Espírito Santo que o Governador Renato Casagrande fretou um jatinho para levá-la ao Recife.

Desembarque

Banqueiros americanos que acompanham o mercado de capitais daqui registraram nas últimas semanas altas remessas de valores de brasileiros para os Estados Unidos.

Fala, parça

O presidente Jair Bolsonaro tem um novo amigo de infância. É o deputado federal Laércio Oliveira (Progressistas-SE), que o convidou a visitar Aracaju. Bolsonaro voltou como um garoto ontem para Brasília, e deu carona a Laércio, após recepção de 6 mil pessoas num cenário que remete à campanha de 2018. Aliás, desde a facada que sofreu em Juiz de Fora, ele não subia nos ombros de um segurança para saudar seguidores.

Claque

Já o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), ex-delegado eleito na onda bolsonarista, foi chamado de traidor pelos simpatizantes de Bolsonaro no aeroporto de Aracaju. Ele é o autor do projeto da ‘Censura’ (apelido dado pela Direita), ou do chamado Projeto das ‘Fake News’ (apelido na Esquerda).

Calma, cabra

Para implicar com o governador Rui Costa, da Bahia, Bolsonaro soltou que Sergipe vai incorporar o Estado vizinho ao seu território, pela agenda desenvolvimentista. Menos…

Maratona 1

A 339 dias para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 – cuja edição será realizada ano que vem, por causa da pandemia – os brasileiros já podem comprar ingressos pelo site da MATCH Hospitality AG, revendedora exclusiva de mais de 20 mil tickets para o Brasil.

Maratona 2

A revenda reinicia hoje. Mas atenção na maratona pelas entradas. Cada brasileiro só pode comprar até 30 ingressos por cadastro.

Coelhinha, não!

Uma tremenda maldade vai dar cadeia no Recife. A delegada Patrícia Domingos (Podemos), que disputará a prefeitura, processa autor de fake news que soltou nas redes sociais aviso de que ela posará nua na Playboy caso não seja eleita.

Freio

Aliás, o PSOL dá tiro no pé. Recife, uma cidade expoente para a política nacional. O partido não lançará candidatura majoritária na capital. Vai apoiar o PSB.

Pajelança fake

Indígena filho do Cacique Santiê, líder que lutou pela demarcação da reserva Santuário dos Pajés dentro do bairro de alto padrão Noroeste, em Brasília, protesta contra folder virtual que circula pelo WhatsApp, pedindo ajuda para comunidade. Diz que é fake, e que alguém usa a foto do falecido pai para tentar lucrar com doações.

ESPLANADEIRA

