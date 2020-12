Porto Alegre Cavalo solto é resgatado em rua do bairro Sarandi, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

O animal foi encaminhado ao abrigo da EPTC, na Zona Sul da Capital. Foto: EPTC/PMPA O animal foi encaminhado ao abrigo da EPTC, na Zona Sul da Capital. (Foto: EPTC/PMPA) Foto: EPTC/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) resgatou, nesta terça-feira (8) um cavalo solto na rua Francisco Pinto da Fontoura, no bairro Sarandi, com risco de se envolver em acidentes. O animal foi encaminhado ao abrigo da empresa, na Zona Sul da Capital, onde recebe tratamento e alimentação adequados. Se estiver em boas condições e o dono não reclamar propriedade em até 15 dias, ele entra para o programa de adoção.

No último mês, os agentes da EPTC recolheram 19 cavalos em abandono ou em situação de maus tratos. Até o final de novembro, o abrigo da empresa, na Estrada Chapéu do Sol, 2.400, abrigava 32 equinos. Quatro deles foram adotados e 19 seguem disponíveis para adoção.

Os atendimentos ocorrem a partir de denúncias recebidas pelas centrais de atendimento ao cidadão, pelos números 156 ou 118. Informações sobre o programa de adoção de equinos podem ser obtidas pela Carta de Serviços da Prefeitura, em https://prefeitura.poa.br/carta-de-servicos/adocao-de-equinos ou pelo e-mail adote@eptc.prefpoa.com.br.

O serviço de remoção e guarda de animais da EPTC conta com caminhão equipado com guincho munck, capacidade para recolhimento de cinco cavalos, 12 baias em alvenaria para equinos debilitados, assistência veterinária e funcionários para tratamento, limpeza, manutenção do campo e atendimento ao público. O abrigo tem uma área de pastagem de 20 hectares, além de cocho de alimentação e bebedouro para os animais. Em caso de animais recolhidos por maus tratos, eles são encaminhados imediatamente para adoção. Quando são encontrados perdidos, é aguardada a manifestação do proprietário por 15 dias.

