Grêmio CBF admite erro na arbitragem de Grêmio e Atlético-MG no Brasileirão

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Mesmo após análise, a Comissão de Arbitragem entende que o primeiro gol do Tricolor foi legal Foto: Lucas Uebel/Grêmio Mesmo após análise, a Comissão de Arbitragem entende que o primeiro gol do Tricolor foi legal. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta segunda-feira (31), o CSO de futebol do Atlético-MG, Paulo Bracks, se reuniu com membros da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para reclamar de alguns lances da derrota do clube mineiro por 2 a 1 para o Grêmio, na estreia do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no último sábado (29), na Arena, em Porto Alegre.

Bracks conversou com Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem e com a Ouvidoria de Arbitragem.

Após a análise dos pontos levantados pelo representante do Atlético-MG, a Comissão entendeu que o primeiro gol do Grêmio foi legal e devidamente validado, mesmo sendo bem “ajustado” e “complexo”.

No encontro, o clube mineiro alegou ter havido uma jogada perigosa na origem do lance, com pé alto e com risco de lesão no defensor Natanael, o que poderia invalidar o gol pelo protocolo da APP (Attacking Phase Possession – Posse em fase de Ataque). Sem a checagem do VAR pelo árbitro o lance foi tido como regular.

Por outro lado, a Comissão de Arbitragem entendeu que o zagueiro Wagner Leonardo deveria ter sido advertido com o segundo cartão amarelo e posterior expulsão, no início do segundo tempo, após falta no atacante Hulk.

