Esporte CBF anuncia Conselho Técnico Extraordinário para 27 de maio e descarta paralisação imediata do Brasileirão

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues viajou nesta segunda-feira (13) para a Tailândia e até sua volta nada mudará. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues viajou nesta segunda-feira (13) para a Tailândia e até sua volta nada mudará. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em razão da tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul com enchentes, a CBF convocou os presidentes dos 20 clubes para uma reunião em 27 de maio. A entidade ainda descarta uma paralisação imediata do Campeonato Brasileiro.

O “Conselho Técnico Extraordinário”, como a Confederação intitula o encontro, acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a partir das 14h.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues viajou nesta segunda-feira (13) para a Tailândia, onde ocorrerá um Congresso Técnico da Fifa acerca da definição sobre a Copa do Mundo feminina de 2027.

Desse modo, nenhuma decisão sobre o Campeonato Brasileiro ocorrerá sem a presença do mandatário da CBF. Seu retorno ao Brasil se dará no próximo fim de semana.

Clubes não se opõem

Ainda segundo a publicação, os clubes que se manifestaram favoráveis à paralisação não se opõem à decisão da entidade.

As partidas envolvendo equipes gaúchas, referentes a campeonatos chancelados pela CBF, estão suspensas até 27 de maio. São os casos das Séries A, C e D, Copa do Brasil, Feminino A1, A2, e A3, além das categorias de base.

Segundo a entidade, a conferência servirá para “os clubes deliberarem sobre aspectos técnicos das competições bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios”.

Conmebol

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou no domingo (12) novas datas de jogos do Grêmio na Copa Libertadores da América e do Inter na Copa Sul-Americana. Adiados por causa dos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul, os confrontos continentais – dentro ou fora de casa – serão realizados no início de junho.

O tricolor gaúcho visitará o Huachipato, do Chile, às 21h de 4 de junho (terça-feira). Depois será a vez de receber o Estudiantes, da Argentina, às 19h de 8 de junho (sábado), em estádio a ser divulgado em breve.

Já o Colorado enfrentará o Real Tomayapo na Bolívia, às 21h30min de 4 de junho (terça-feira). Na rodada seguinte, será o anfitrião em jogo contra o Delfín, do Equador, às 21h30min de 8 de junho (sábado), em local a definir.

Pelo calendário original, as quatro partidas estavam marcadas para o período de 9 a 15 de maio, mas foram postergados pela Conmebol. Ambos os clubes de Porto Alegre mantém tratativas com a Conmebol para que outros compromissos da Dupla tenham remanejo no calendário esportivo.

O comando da Confederação desmentiu rumores de um suposto plano de retirada retirar Grêmio e Inter das competições continentais, a fim de não afetar o cronograma logístico e outros aspectos. “Esse não é um assunto em debate interno”, declarou a entidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cbf-anuncia-conselho-tecnico-extraordinario-para-27-de-maio-e-descarta-paralisacao-imediata-do-brasileirao/

CBF anuncia Conselho Técnico Extraordinário para 27 de maio e descarta paralisação imediata do Brasileirão

2024-05-13