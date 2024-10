Esporte CBF define árbitro estreante no clássico para o Gre-Nal

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Bruno Arleu nunca apitou um Gre-Nal. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Nesta sexta-feira (11), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou quem será o árbitro do Gre-Nal, do dia 19 de outubro, às 16h, no Beira Rio, em Porto Alegre. Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA, nunca apitou o clássico.

Inter e Grêmio já tiveram jogos separados com o chefe da arbitragem. O Colorado já realizou um dossiê com os erros do juiz durante empate contra o Cruzeiro. O clube entendeu que foi prejudicado pelo mesmo durante a partida. Já o Tricolor, também contra o clube mineiro, teve seu zagueiro Kannemann expulso no jogo.

Equipe de arbitragem do Gre-Nal 443

Árbitro: Bruno Arleu De Araujo (Fifa/RJ);

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ);

Assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ);

Quarto Arbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

