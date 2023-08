Grêmio CBF divulga áudio do VAR da partida entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0 após marcação de pênalti Foto: Lucas Uebel/Grêmio Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0 após marcação de pênalti (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, na noite desta quinta-feira (17), os áudios do VAR e do árbitro Braulio da Silva Machado, no jogo entre Flamengo e Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil. O objetivo é explicar a decisão marcada após o toque do zagueiro Rodrigo Ely que originou o lance.

Aos 23 minutos do segundo tempo, Léo Pereira, do Flamengo, cabeceou, e a bola desviou no braço do zagueiro do Grêmio Rodrigo Ely. A partida seguiu, mas o juiz Braulio da Silva Machado foi chamado para rever o lance no vídeo. Após a checagem, a penalidade foi confirmada.

Veja a comunicação

– “O braço está aberto, ele (Rodrigo Ely) salta com o braço aberto”, diz Reway. Braulio vai ao monitor.

– “Acha que é o braço de bloqueio?”, questiona Braulio.

– “Ele salta com o outro braço de disputa e esse está aberto. Ele (Léo Pereira) está cabeceando ao gol e o braço está na posição da bola que está em direção ao gol”, responde Reway.

– “Braço de bloqueio, jogador salta, um braço está embaixo e outro aberto. É o mínimo contato (Léo Pereira em Besozzi), tudo ok, não impede de jogar. Estou retornando com tiro penal e cartão amarelo para o número 5”, completa Braulio.

https://www.osul.com.br/cbf-divulga-audio-do-var-da-partida-entre-flamengo-e-gremio-pela-copa-do-brasil/

2023-08-18