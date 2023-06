Inter CBF divulga áudios do VAR sobre a defesa de John na partida do Inter contra o Vasco pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

O goleiro John estava caído do outro lado da pequena área, mas conseguiu se colocar à frente para evitar o gol de empate

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, nesta segunda-feira (13), os áudios da análise feita pela equipe de arbitragem da partida entre Inter 2 x 1 Vasco da Gama, no último domingo (11) no Brasileirão. O lance observado é a defesa do goleiro do Inter John que evitou o gol de empate do clube carioca.

A defesa aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo. Piton recebeu livre de frente para o gol e o goleiro John fez um milagre e evitou o gol de empate. Os vascaínos argumentaram que a bola cruzou a linha e pressionaram os árbitros de campo.

Enquanto a árbitra Edina Alves continuava conduzindo o jogo, a cabine do VAR checava o lance por diversos ângulos. Veja o dialogo abaixo.

VAR: “Estou checando, ok? Não entra, para mim, não entra. O rosto dele está sobre a linha. Ok, checando. Ok, não entra, não tem visão que entra, ok?”

VAR: “Edina, a bola não entra, ok? Todos os ângulos que temos aqui visíveis”

Árbitra: “Ok, a bola não entra, gente. Já foi checado. Obrigado.”

