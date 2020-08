A principal novidade será a continuação de todas as séries do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil mesmo em meio à disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e da Copa América, que será realizada na Argentina e na Colômbia, a partir de junho.

As eliminatórias para a Copa do Mundo terão dez datas divididas em cinco períodos, de 25 de março a 16 de novembro, sem haver choque de datas com as competições nacionais. A Copa América, no entanto, que vai ser disputada de 11 de junho a 11 de julho, ocorrerá simultaneamente com as principais competições do Brasil.

Confira as datas das competições: