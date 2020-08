Ella Stevens, de 13 anos, luta por uma chance para entrar na mais famosa escuderia da Fórmula 1, a Ferrari. E ela tem boas chances. A menina enfrentará neste segundo semestre de 2020 uma série de desafios, dentro e fora da pista do circuito Paul Ricard, na França, cujo prêmio final é uma vaga na Ferrari Driver Academy, a prestigiada academia de novos talentos da escuderia italiana.

A academia é um terreno fértil para futuras estrelas do automobilismo. Sua safra atual inclui Mick Schumacher, filho do lendário piloto da Ferrari Michael, o brasileiro Enzo Fittipaldi, cujo avô Emerson foi bicampeão mundial de F1, bem como Arthur Leclerc, irmão mais novo do atual piloto da Ferrari, Charles.

Charles Leclerc, aliás, se tornou o primeiro representante da academia a guiar pela escuderia. E já virou o líder do time, fazendo com que o tetracampeão Sebastian Vettel acabasse não tendo seu contrato renovado.

“É uma oportunidade muito boa para mim”, disse Ella, campeã britânica de kart, à CNN. “Temos de fazer alguns testes de preparação física na primeira fase além do kart para que possam ver minha condução.”

Quando questionada sobre o que um lugar na Academia da Ferrari significaria para ela, nascida em Kingswood, Gloucestershire, na Inglaterra, disse simplesmente: “Isso seria muito bom.”

Chegar à elite é um tabu, em um esporte ainda dominado pelos homens. Uma mulher não corre na F1 há mais de 40 anos, e apenas seis participaram de um fim de semana de Grande Prêmio.

Ela tem o apoio de Rob Smedley, que trabalhou como engenheiro da Ferrari por mais de uma década e agora é o mentor de Ella.

Smedley descreve a busca da Ferrari por uma competidora em potencial como um “grande passo”.

“Ter um grande competidor no esporte, com uma história tão rica como a Ferrari, liderando isso tem que ser aplaudido”, disse ele à CNN. “É absolutamente incrível que eles queiram fazer isso e estejam tomando medidas positivas para aumentar a diversidade de gênero dentro do esporte.”

Mattia Binotto, chefe da equipe Ferrari, disse em comunicado que sentia que era necessário fazer mais esforços para expandir a área de operação e incluir meninas que desejam entrar no automobilismo.

“Embora não haja nenhuma barreira real para sua participação, estamos cientes de que é mais difícil para as mulheres progredirem neste campo”, escreveu no documento.

Seja qual for o resultado dessa “peneira”, ela já tem o talento e velocidade para ir longe no automobilismo.

Aos 10 anos, ela se tornou campeã britânica de kart, a mesma idade de Lewis Hamilton quando ele também ganhou o campeonato de kart da classe cadete. Ela também é campeã britânica na classe de cadetes em 2018 e é apoiada pela piloto Alice Powell, vencedora da W Series, e corre por uma das equipes de kart de maior sucesso na Europa, a Fusion Motorsport.