A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) publicou quarta-feira (19) o calendário do futebol brasileiro para 2021. O inicio da Série A do Campeonato Brasileiro está previsto para o dia 30 de maio, uma semana após o fim das datas para os Campeonatos Estaduais, que devem ir de 28 de fevereiro a 23 de maio. As datas das competições sul-americanas ainda serão publicadas pela Conmebol.

Confira as principais datas do calendário de 2021 do futebol brasileiro:

– Início da temporada: 28/02;

– Campeonatos Estaduais: 28/02 a 23/05 (16 datas);

– Supercopa do Brasil: 10/03 (jogo único, entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil da temporada de 2020);

– Copa do Brasil: 10/03 a 27/10 (16 datas, em oito fases);

– Campeonato Brasileiro Série A: 30/05 a 05/12 (38 datas);

– Campeonato Brasileiro Série B: 29/05 a 27/11 (38 datas);

– Campeonato Brasileiro Série C: 30/05 a 21/11 (26 datas);

– Campeonato Brasileiro Série D: 30/05 a 14/11 (26 datas);

– Eliminatórias para a Copa 2022: 25/03 e 30/03; 03/06 e 08/06; 02/09 e 07/09; 07/10 e 12/10; 11/11 e 18/11 (5 períodos);

– Copa América: 11/06 a 11/07 (31 dias);

– Final da temporada: 05/12;

– Início do Período de Férias: 06/12.