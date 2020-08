Servidores e pensionistas do Rio Grande do Sul ganharam uma nova maneira de se comunicar com o Estado. O App Servidor RS, lançado nesta quinta-feira (20/8), é uma ferramenta que facilita o acesso às informações funcionais e qualifica a comunicação para servidores e pensionistas. O aplicativo foi apresentado pelo governador Eduardo Leite em uma transmissão ao vivo pelo YouTube.

O app é um canal para acessar informações, serviços e receber notificações, via smartphone, tablet, notebook ou computador pessoal. O aplicativo já pode ser baixado a partir desta quinta no Google Play e, em breve, também estará disponível na Apple Store. Pode ser acessado, ainda, por meio do link app.servidor.rs.gov.br. A autenticação é feita pelo login gov.br do servidor.

“É um exemplo de integração entre diversas áreas do governo. Não é um projeto estanque, de uma secretaria ou departamento específico. Houve um processo de colaboração e de cocriação, inclusive com participação da sociedade civil por meio de um hackathon. O app também evidencia o espírito de inovação e de modernização do nosso governo. Nosso objetivo é incorporar, a partir daqui, mais funcionalidades aos nossos servidores a partir dessa ferramenta”, destacou o governador.

O aplicativo oferece informações sobre contracheque, férias, comprovante de rendimentos e consignações, entre outras finalidades. No ícone contracheque, podem ser verificados os recebimentos, descontos e informações de meses anteriores. Em férias, o servidor pode ver os períodos disponíveis e marcar o descanso, além de consultar saldos de período aquisitivo. Em consignações, é possível consultar as autorizações vigentes ou encerradas nos últimos dois anos.

“Essa é mais uma entrega que faz parte da estratégia digital do governo. Temos discutido muito as entregas para o cidadão, e servidor também é cidadão. A entrega do App Servidor RS demonstra que estamos simplificando não somente a vida do cidadão, mas a dos servidores. A medida coloca em prática o discurso da estratégia de modernizar e proporcionar melhores serviços para dentro do governo e para a população em geral”, destacou o presidente da Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A, José Leal.

Nas próximas fases, estão previstas informações sobre licenças, solicitação de cartão IPE Saúde e o calendário de pagamentos. A ferramenta também disponibilizará um chatbot, atendimento que permite que o servidor esclareça dúvidas de forma instantânea.

A ideia é ampliar e qualificar o app com a participação dos servidores. Serão promovidos eventos e formas de participação para definições de novas funcionalidades. Esse modo de construção da ferramenta já vem sendo experimentado. O aplicativo foi lançado em versão beta no final de fevereiro e testado por cerca de 3 mil servidores de todas as áreas do governo. A partir das observações enviadas pelos usuários, foi possível fazer ajustes e aperfeiçoar o canal.

A nova ferramenta beneficia em torno de 300 mil servidores (ativos e inativos) e pensionistas. Mais do que facilitar o acesso às informações funcionais, garantindo mais agilidade e transparência, o app buscará ser, ao longo da sua evolução, o principal canal de relacionamento, proporcionando a comunicação e o diálogo entre servidores e o Estado.

Desde o início do processo, a metodologia adotada foi a do Design Thinking, conceito que busca a solução de problemas de forma colaborativa. Uma equipe multidisciplinar buscou compreender as necessidades e desenhar novos processos e produtos. O desenvolvimento contou com o apoio de equipes do Tesouro Estadual, da Procergs, dos recursos humanos da Brigada Militar e da Secretaria da Educação, das secretarias de Comunicação (Secom) e do Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e do IPE Prev.