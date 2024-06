Inter CBF divulga datas do Inter para rodadas 10 a 15 do Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Destrinchados pela CBF, os jogos preencherão a agenda colorada até a segunda semana de julho Foto: Ricardo Duarte/Internacional Destrinchados pela CBF, os jogos preencherão a agenda colorada até a segunda semana de julho (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Enquanto se prepara para enfrentar o Cuiabá, no próximo sábado (1º), na Arena Pantanal, o Inter conheceu, nesta quarta-feira (29), as datas em que irá a campo pelas rodadas de 10 a 15 do Campeonato Brasileiro de 2024.

Destrinchados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os jogos preencherão a agenda colorada até a segunda semana de julho, e serão contra Corinthians, Grêmio, Atlético-MG, Criciúma e Vasco. Confira o calendário:

19/06 (QUA) – 21h30min | Internacional x Corinthians | Local a definir

23/06 (DOM) – 16h | Grêmio x Internacional | Local a definir

26/06 (QUA) – 21h30min | Internacional x Atlético-MG | Local a definir

30/06 (DOM) – 18h30min | Criciúma x Internacional | Estádio Heriberto Hulse

08/07 (SEG) – 21h | Internacional x Vasco | Local a definir

Depois de retornar aos gramados, na última terça-feira (28), após um mês sem jogar, o Inter disputará contra o Cuiabá seu primeiro confronto válido pelo Brasileirão desde a paralisação em abril. Até agora, o time de Eduardo Coudet conquistou sete pontos em quatro rodadas do Campeonato. Além do torneio nacional, a equipe também conta com partidas marcadas pela fase de grupos da Sul-Americana.

Veja as datas:

01/06 (SÁB) 18h30min Cuiabá x Internacional Arena Pantanal – MT 04/06 (TER) 21h30min Real Tomayapo-BOL x Internacional Estádio IV Centenário – BOL 08/06 (SÁB) 21h30min Internacional x Delfín-EQU Estádio Alfredo Jaconi – RS 13/06 (QUI) 20h Internacional x São Paulo Estádio Heriberto Hulse – SC 16/06 (DOM) 16h Vitória x Internacional Estádio Manoel Barradas – BA 19/06 (QUA) 21h30min Internacional x Corinthians Local a definir 23/06 (DOM) 16h Grêmio x Internacional Local a definir 26/06 (QUA) 21h30min Internacional x Atlético-MG Local a definir 30/06 (DOM) 18h30min Criciúma x Internacional Estádio Heriberto Hulse – SC 08/07 (SEG) 21h Internacional x Vasco Local a definir

Em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul, nem todos os locais que receberão partidas do Inter como mandante já foram definidos. Até o momento, o clube confirmou os estádios Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), como endereços de seus próximos compromissos como mandante.

A catástrofe climática no estado gaúcho também justifica a indefinição das datas de jogos válidos pela terceira fase da Copa do Brasil, que terão o Juventude como adversário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/cbf-divulga-datas-do-inter-para-rodadas-10-a-15-do-brasileirao/

CBF divulga datas do Inter para rodadas 10 a 15 do Brasileirão

2024-05-30