Esporte CBF e Nike renovam parceria, com contrato de longa duração

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Fornecedora de material esportivo irá vestir todas as equipes do Brasil masculinas e femininas, incluindo os times de base, de beach soccer e futsal. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Fornecedora de material esportivo irá vestir todas as equipes do Brasil masculinas e femininas, incluindo os times de base, de beach soccer e futsal. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a Nike prorrogaram sua parceria por mais 12 anos que, totalizando com o resto do contrato atual, resulta em um compromisso válido até 2038.

Pela primeira vez na história, a CBF terá direito aos royalties da venda das camisas do Brasil. Além disso, a entidade terá direito ao licenciamento dos produtos e vai poder abrir lojas por todo o planeta.

Portanto, a Nike segue como a fornecedora responsável por vestir todas as seleções brasileiras masculinas e femininas, incluindo as equipes de base, olímpica, de beach soccer e futsal.

A renovação do contrato é a maior da história do futebol mundial. Além disso, a CBF e a Nike trabalharão em conjunto para desenvolver o jogo para mulheres e meninas, avançar com a igualdade racial promovendo a inclusão no futebol, e aumentar o acesso de jovens na modalidade por meio de iniciativas de base e comunitárias no Brasil.

“Esse contrato mostra a força do futebol brasileiro. A CBF está entusiasmada em renovar sua parceria com a Nike, uma marca que compartilha nossos valores e paixão pelo futebol”, declarou Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade brasileira, sobre o novo acordo.

A parceria entre Nike e CBF dura desde 1996. Entusiasmado com o novo vínculo, Doug Bowles, vice-presidente/diretor-geral da Nike para a América Latina, reafirmou o compromisso com o futebol brasileiro.

“A extensão da nossa parceria com a CBF marca orgulhosamente o início da quarta década de colaboração. E reafirma nosso compromisso de longa data com o futebol brasileiro”, afirmou Doug Bowles.

“Estamos animados para seguir trabalhando juntos para inspirar a nova geração de jogadores e jogadoras brasileiras, promovendo um esporte mais inclusivo e igualitário para todos os atletas na América Latina e no mundo. E, claro, estamos entusiasmados em continuar a trazer as inovações mais avançadas do futebol da Nike para a CBF para criar o futuro do esporte”, acrescentou Bowles.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cbf-e-nike-renovam-parceria-com-contrato-de-longa-duracao/

CBF e Nike renovam parceria, com contrato de longa duração

2024-12-06