Esporte CBF mantém convocação de Lucas Paquetá após consulta sobre acusações de levar cartões deliberadamente para favorecer apostadores

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Entidade conclui que o atleta não pode ser punido antes de seu julgamento. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A CBF anunciou que decidiu manter a convocação de Lucas Paquetá para os amistosos da Data Fifa de junho e a Copa América. A possibilidade de excluir o meia de 26 anos da lista de convocados surgiu depois que ele foi denunciado por levar cartões deliberadamente para favorecer apostadores. A CBF consultou a Federação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês) e entendeu que proibir o jogador de servir a Seleção poderia configurar antecipação de pena. Paquetá nega as acusações.

Assim como outros atletas, o meio-campista do West Ham se apresentou ao técnico Dorival Júnior, em Orlando, na Flórida, onde a seleção vai se preparar para os próximos jogos. O Brasil fará dois amistosos, contra México e Estados Unidos, antes da disputa da Copa América, que começa em 20 de junho.

Em comunicado do presidente Ednaldo Rodrigues, a CBF informou que decidiu manter Paquetá após enviar uma lista de perguntas por email à FA, para tirar dúvidas a respeito do caso. “Conclui-se, de forma categórica, que o jogador Lucas Paquetá, apesar da conduta pela qual fora denunciado autorizasse o afastamento preventivo, conforme previsto no regulamento da FA, não foi apenado até o momento pela entidade processante e legitimada para sancioná-lo.”

O documento prossegue: “É certo afirmar que o atleta está liberado a exercer o seu ofício profissional até o presente momento, fonte de seu sustento e de sua família, de maneira plena e irrestrita, seja pelo seu clube, seja pela seleção do seu país de origem.”

“À luz do princípio constitucional da presunção de inocência, também aplicável na seara administrativa e nos procedimentos esportivos, por força do qual ninguém pode ser considerado culpado enquanto não sobrevier sentença penal transitada em julgado atestando a materialidade e culpabilidade do infrator, não pode a CBF, de forma autoritária e à revelia da Associação Inglesa que conduz o caso, apenar o jogador e proibi-lo de atuar pela seleção nacional, sob pena de configurar evidente antecipação de pena, o que em hipótese nenhuma pode ser tolerado”, conclui.

Investigação

Há uma semana, Paquetá foi acusado pela FA de violar quatro regras de apostas do Campeonato Inglês, com sua postura dentro de campo em quatro partidas. Alvo do Manchester City, atual tetracampeão nacional, ele pode ter sua transferência inviabilizada devido à investigação.

A suspeita é de que Paquetá tentou ser advertido por árbitros em partidas do West Ham para favorecer apostadores. Ele teria forçado situações para receber cartões amarelos em quatro jogos.

Paquetá tem até o dia 3 de junho para apresentar sua defesa. Quando a denúncia da FA foi formalizada, ele negou qualquer irregularidade ou conhecimento das apostas suspeitas. O jogador revelado pelo Flamengo se manifestou pelas redes sociais: “Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas das investigações e forneci todas as informações que pude durante nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários”, diz a postagem do atleta.

