Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Imagem mostra a Seleção Brasileira feminina de futebol. Por ora, a realização da Copa do Mundo feminina no país é mera especulação. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Uma nova Copa do Mundo da Fifa pode desembarcar no Brasil nos próximos anos. Nesta terça-feira (31), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Prefeitura do Rio de Janeiro manifestaram o interesse de organizar a 10ª edição do mundial feminino, em 2027.

Por ora, a realização da Copa do Mundo feminina no país é mera especulação, pois faz parte de um estudo apresentado nesta terça-feira pela Rio Convention & Visitors Bureau, empresa que realiza negócios e busca atrair eventos para a capital fluminense.

De acordo com o documento, está nos objetivos da Confederação que o Brasil ou o Rio de Janeiro também sejam sedes das Copas do Mundo sub-20 e sub-17, bem como dos mundiais de futebol de areia e futsal, além de competições da Conmebol e da União das Federações de Futebol da Língua Portuguesa.

Caso a ideia de sediar o mundial feminino amadureça, a CBF precisa formalizar o pedido à Fifa ainda neste primeiro semestre de 2023. Além do Brasil, outros países sinalizaram o interesse em sediar a principal competição da modalidade. Em outubro de 2022, Alemanha, Bélgica e Holanda oficializaram a candidatura conjunta para abrigar a disputa.

Com tempo hábil para novas candidaturas, a Fifa deve anunciar a próxima casa da Copa do Mundo feminina até a metade de 2024.

O Mundial da Fifa é apenas um dos 73 eventos mapeados esportivos mapeados pela empresa e pela Prefeitura dos Rio de Janeiro para os próximos 10 anos na cidade. Também estão no radar torneios internacionais de atletismo, vôlei, futsal, futebol de areia, basquete e outras modalidades.

Vencida pelos Estados Unidos, a última edição da Copa do Mundo feminina foi disputada na França. Entre 20 de julho e 20 de agosto, será a vez de Austrália e Nova Zelândia receberem a maior festa da categoria. Em busca do título inédito, a Seleção Brasileira está no Grupo F, ao lado de França e Jamaica, e estreia no dia 24, contra o vencedor do Playoff C.

Torneio She Believes

Em outra frente, a técnica Pia Sundhage anunciou, nesta terça-feira (31), as 23 atletas que farão parte do grupo que defenderá a Seleção Brasileira Feminina no Torneio She Believes, na Data FIFA de fevereiro, entre os dias 13 a 22. Na competição, o Brasil enfrentará as seleções dos Estados Unidos, Japão e Canadá.

Na reta final de preparação para a Copa do Mundo Feminina 2023, Pia contará com novidades entre as convocadas: a zagueira Rafaelle, a lateral Yasmim, a meia Júlia Bianchi, e as atacantes Marta e Nycole Raysla.

O Torneio She Believes contará com quatro equipes ranqueadas entre as onze melhores do Ranking da FIFA. Além disso, todas estão classificadas para a Copa do Mundo Feminina, que será disputada entre julho e agosto deste ano.

A Seleção Brasileira estreia diante do Japão, no dia 16 de fevereiro, no Exploria Stadium, em Orlando, às 18h (Horário de Brasília). Em seguida, a Canarinho encara o Canadá, no dia 19, no GEODIS Park, em Nashville, às 20h30 (Horário de Brasília). Na rodada final, o Brasil enfrenta a equipe anfitriã, os Estados Unidos, no dia 22, no Toyota Stadium, em Frisco, às 20h30 (Horário de Brasília).

Veja abaixo a lista das convocadas:

– Goleiras: Lelê (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária)

– Defensoras: Bruninha (NJ/NY Gotham-EUA), Tainara (Bayern de Munique-ALE), Rafaelle (Arsenal-ING), Kathellen (Real Madrid-ESP), Lauren (Madrid CFF-ESP), Tarciane (Corinthians), Yasmin (Corinthians) e Tamires (Corinthians).

– Meias e atacantes: Adriana (Orlando Pride-EUA), Marta (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville-EUA), Ana Vitória (Benfica-POR), Nycole Raysla (Benfica-POR), Júlia Bianchi (Chicago Red Stars-EUA), Kerolin (North Carolina Courage-EUA), Bia Zaneratto (Palmeiras), Geyse (Barcelona-ESP), Gabi Nunes (Madrid CFF-ESP), Debinha (Kansas FC-EUA) e Ludmila (Atlético de Madrid-ESP). As informações são dos jornais O Globo e Correio Braziliense e da CBF.

