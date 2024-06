Esporte CBF remarca jogos da dupla Gre-Nal no Brasileirão Feminino; rodadas finais devem ocorrer após Olimpíadas de Paris

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











As novas datas foram escolhidas devido às chuvas no Rio Grande do Sul Foto: Nayra Halm/Staff Images As novas datas foram escolhidas devido às chuvas no Rio Grande do Sul (Foto: Nayra Halm/Staff Images) Foto: Nayra Halm/Staff Images

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Devido às chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) remarcou os jogos adiados da dupla Gre-Nal no Brasileirão Feminino. Por conta das novas datas, as últimas rodadas da competição deverão ocorrer após as Olimpíadas de Paris, e não mais no fim de junho, como previsto anteriormente.

Em nota divulgada na segunda-feira (3), a entidade confirmou que as partidas finais da primeira fase serão entre os dias 17 e 21 de agosto. Os Jogos Olímpicos de Paris terminam no dia 11, um dia depois da final do futebol feminino. O Brasil faz parte do grupo C, junto com Espanha, Japão e Nigéria.

Jogos remarcados da dupla Gre-Nal

11 de junho, às 15h: Grêmio x América-MG

x América-MG 13 de junho, às 15h: Avaí/Kindermann x Internacional

Avaí/Kindermann x 17 de junho, às 15h: Botafogo x Internacional

Botafogo x 23 de junho, às 11h: Internacional x São Paulo

x São Paulo 23 de junho, às 18h: Santos x Grêmio

Santos x 27 de junho, às 15h: Internacional x Ferroviária

x Ferroviária 27 de junho, às 17h: América-MG x Grêmio

América-MG x 1º de julho, às 15h: Internacional x RB Bragantino

Confira as rodadas finais do Brasileirão Feminino

13ª rodada

15 de junho, sábado, 17h: Ferroviária x Santos

Ferroviária x Santos 15 de junho, sábado, 19h: Grêmio x Cruzeiro

x Cruzeiro 15 de junho, sábado, 21h: Real Brasília-DF x Flamengo

Real Brasília-DF x Flamengo 16 de junho, domingo, 15h: Atlético-MG x Avaí/Kindermann

Atlético-MG x Avaí/Kindermann 17 de junho, segunda-feira, 15h: Fluminense x América-MG

Fluminense x América-MG 17 de junho, segunda-feira, 15h: Botafogo x Internacional

Botafogo x 17 de junho, segunda-feira, 16h30: São Paulo x Palmeiras

São Paulo x Palmeiras 17 de junho, segunda-feira, 19h: Corinthians x RB Bragantino

14ª rodada

17 de agosto, sábado, 11h: Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro x Corinthians 17 de agosto, sábado, 15h: Avaí/Kindermann x Flamengo

Avaí/Kindermann x Flamengo 17 de agosto, sábado, 15h: Fluminense x RB Bragantino

Fluminense x RB Bragantino 17 de agosto, sábado, 17h: Grêmio x Real Brasília-DF

x Real Brasília-DF 17 de agosto, sábado, 21h: Santos x Botafogo

Santos x Botafogo 18 de agosto, domingo, 11h: Palmeiras x Interncional

Palmeiras x 18 de agosto, domingo, 15h: América-MG x São Paulo

América-MG x São Paulo 18 de agosto, domingo, 16h: Ferroviária x Atlético-MG

15ª rodada (final)

21 de agosto, quarta-feira, às 15h

Corinthians x Avaí/Kindermann

São Paulo x Grêmio

Flamengo x Ferroviária

Internacional x Santos

x Santos Real Brasília-DF x Fluminense

Atlético-MG x Palmeiras

RB Bragantino x Cruzeiro

Botafogo x América-MG

De acordo com a CBF, as quartas de final estão previstas para o final de agosto. Os jogos de ida ocorrer entre os dias 24 e 26, e os da volta entre 27 e 29.

As semifinais serão no final de agosto e início de setembro. As datas previstas para o primeiro jogo são de 30 de agosto a 2 de setembro, e de 6 a 9 de setembro no jogo de volta.

Já as finais podem ocorrer entre os dias 13 e 16 de setembro para os jogos de ida, e 20 a 23 de setembro para os de volta. Além disso, a CBF também informou que irá destinar cerca de R$ 25 milhões para a competição. Todas as cotas dos clubes terão reajuste. Anteriormente, cada um dos 16 participantes recebia R$ 30 mil pela primeira fase. O valor passará para R$ 300 mil. Na segunda fase, os oito classificados receberão R$ 100 mil – antes o valor era de R$ 35 mil. Os quatro finalistas ganharão mais R$ 100 mil – antes era R$ 50 mil. No total, os clubes receberão R$ 6 milhões em cotas. A premiação chegará a quase R$ 2,3 milhões. O time campeão receberá R$ 1,5 milhão. O segundo colocado receberá R$ 750 mil. O reajuste dos prêmios foi de 25% em relação a 2023 – antes o campeão recebia R$ 1,2 milhão e o vice R$ 600 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cbf-remarca-jogos-da-dupla-gre-nal-no-brasileirao-feminino-rodadas-finais-devem-ocorrer-apos-olimpiadas-de-paris/

CBF remarca jogos da dupla Gre-Nal no Brasileirão Feminino; rodadas finais devem ocorrer após Olimpíadas de Paris

2024-06-04