CCG Saúde | Grupo Hapvida NotreDame integra o movimento "Novembro Azul" de combate ao câncer de próstata

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Estima-se que no Brasil são realizados, aproximadamente, 65 mil diagnósticos da doença por ano Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O CCG Saúde | Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, tradicionalmente este mês, alia-se à campanha mundial “Novembro Azul” de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, a única forma de garantir a cura para a doença, que não apresenta sintomas em sua fase inicial. Quando o câncer de próstata é diagnosticado precocemente, as chances de cura giram em torno de 90%.

O câncer de próstata é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, conforme dados recentes do INCA (Instituto Nacional do Câncer).

Segundo o Coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Humaniza, Dr. Cleiton Bisca Mespaque, a neoplasia de próstata é a mais comum nos homens, excluindo o câncer de pele não melanoma. “Por isto, é fundamental alertar para a realização de exames periódicos relacionados a próstata, mesmo sem qualquer sintoma, possibilitando, assim, o diagnóstico precoce.

Os fatores de risco são o histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio; raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer; e obesidade. Sobre este último, Dr. Mespaque observa que “nos obesos, a neoplasia de próstata costuma ser mais agressiva. Sendo assim, a prática de esportes e alimentação adequada são fundamentais para manter o paciente sempre no seu peso ideal, diminuindo, assim, a chance do desenvolvimento da doença”.

A partir dos 45 anos, mesmo sem ausência de qualquer sintoma, os homens devem procurar o urologista para avaliação e exames. Se necessário, o médico orientará o paciente quanto a melhor forma de tratamento, dependendo das circunstâncias de cada caso.

