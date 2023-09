Economia Cebola, laranja e óleo de soja: confira todos os alimentos que tiveram queda de preço em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Segundo o IBGE, a cebola lidera a lista dos produtos que ficaram mais baratos para o consumidor porto-alegrense. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Assar um tradicional churrasco gaúcho ficou mais acessível para os consumidores de Porto Alegre nos primeiros oito meses de 2023.

Segundo os dados de inflação medida pelo IPCA divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no início desta semana, cebola, óleo, legumes e paleta bovina são alguns dos itens de supermercado que tiveram quedas expressivas nas prateleiras desde o início do ano em Porto Alegre (RS).

A cebola lidera a lista dos produtos com maior queda no prato dos porto-alegrenses. A redução no ano é de quase metade do preço aplicado no ano passado (47,6%). Na sequência, aparecem a laranja (36,1%), o óleo de soja (34,8%) e os grupos de óleos e gorduras (25,2%) e tubérculos, raízes e legumes (20,5%).

Outros produtos que tiveram queda de valor em torno de 10% em Porto Alegre são maçã (12%), paleta bovina (11,5%), frango em pedaços (11,5%), banana prata (10,5%), leite condensado (10%), alcatra (8,2%) e costela (8%). O grupo de carnes, no geral, apresentou queda de 6,2% nos preços medidos pelo IPCA.

Deflação

Os dados nacionais indicam que houve uma retração expressiva e consecutiva nos últimos três meses no grupo de alimentos e bebidas. Em agosto, o recuo deste grupo foi de -0,85%, em grande parte devido à redução nos preços da alimentação no domicílio (-1,26%). A maior queda foi a da batata-inglesa (-12,92%) e destacam-se ainda o feijão-carioca (-8,27%), o tomate (-7,91%), o leite longa vida (-3,35%), o frango em pedaços (-2,57%) e as carnes (-1,90%).

Inflação

No geral, a inflação de agosto foi de 0,23%, abaixo do que era projetado pelo mercado, e 0,11 ponto percentual acima da taxa de 0,12% registrada em julho. No ano, o IPCA acumula alta de 3,23%. Em agosto, o maior impacto (0,17 p.p) e a maior variação (1,11%) vieram de Habitação, com destaque para o subitem energia elétrica residencial, com um aumento de 4,59% e impacto de 0,18 p.p. no índice geral.

“O aumento na energia elétrica foi influenciado, principalmente, pelo fim da incorporação do bônus de Itaipu, referente a um saldo positivo na conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu em 2022, que foi incorporado nas contas de luz de todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional em julho e que não está mais presente em agosto”, explica André Almeida, gerente do IPCA/INPC.

