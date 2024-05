Rio Grande do Sul CEEE Equatorial não cortará a luz de nenhum consumidor durante 90 dias

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Essa e outras flexibilizações deverão ter como foco o restabelecimento da energia elétrica a consumidores. Foto: Ricardo Stuckert/PR Essa e outras flexibilizações deverão ter como foco o restabelecimento da energia elétrica a consumidores. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

Com a redução das enchentes e o nível das águas baixando gradativamente no Rio Grande do Sul, os municípios afetados severamente enfrentam diversos desafios, que envolvem desde o resgate de pessoas e animais ilhados até o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Conforme o presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbacena, a concessionária que conta com aproximadamente 1,8 milhão de clientes, não cortará a luz de nenhum consumidor durante 90 dias.

“A CEEE não vai efetuar desligamento da energia nas localidades que foram afetadas. Nós temos esse cadastro todo das regiões atingidas e as pessoas podem ficar tranquilas que não terão mais esse problema”, disse Barbacena.

A empresa está presente em 72 municípios das regiões Metropolitana, Sul, Centro-Sul, Campanha, Litoral Norte e Litoral Sul do Rio Grande do Sul.

A medida foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última semana junto de uma série de flexibilizações de regras para operação das distribuidoras de energia do Estado. Conforme a Aneel, as distribuidoras foram vedadas de suspender o fornecimento de energia a consumidores inadimplentes ou realizar ações de cobrança em um prazo de 90 dias nos municípios gaúchos com estado de calamidade decretado e em 30 dias para os demais.

Nos casos em que houve destruição das unidades consumidoras, como casas e estabelecimentos comerciais, ou então dano e deficiência das redes elétricas que fazem o atendimento, será suspenso o contrato entre distribuidora e consumidor, sem faturamento da energia.

Distribuidoras de outros Estados também foram autorizadas a compartilhar recursos humanos e prestar serviços às concessionárias que atuam no Rio Grande do Sul. Em ambos os casos, a prestação de contas será realizada posteriormente.

Segundo a Aneel, essas e outras flexibilizações deverão ter como foco o restabelecimento da energia elétrica a consumidores em situação de emergência e urgência, como o atendimento de pedidos de ligação e aumento de carga a locais de tratamento e acolhimento da população atingida pelas enchentes.

As medidas também buscam dar “conforto” para que as distribuidoras possam tomar as medidas necessárias sem temer problemas futuros junto ao regulador.

Conforme CEEE Equatorial informou, em seu boletim divulgado na tarde de sábado, ainda haviam 88 mil clientes (5% dos clientes) sem energia na área de concessão.

Desses, 72 mil estão desligados por segurança, devido a áreas alagadas e atendendo a solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras. Em Porto Alegre, conforme a concessionária, são 44 mil clientes nessas condições.

Já na área da RGE Sul, 106.800 pontos sem energia elétrica (3,5% do total de clientes).

