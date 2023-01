Rio Grande do Sul Celebração dos 120 anos do museu Julio de Castilhos reforça a relevância do patrimônio histórico e cultural do Estado

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Criado em 1903, o museu, que é vinculado à Secretaria da Cultura (Sedac), é o mais antigo do Rio Grande do Sul Foto: Gustavo Mansur/Secom Criado em 1903, o museu, que é vinculado à Secretaria da Cultura (Sedac), é o mais antigo do Rio Grande do Sul. (Foto: Gustavo Mansur/Secom) Foto: Gustavo Mansur/Secom

Uma celebração que saudou a cultura e a memória histórica do Rio Grande do Sul marcou o aniversário de 120 anos da fundação do Museu Julio de Castilhos (MJC), no fim da tarde desta segunda-feira (30). Criado em 1903, o museu, que é vinculado à Secretaria da Cultura (Sedac), é o mais antigo do Estado.

Quem se aproximasse do prédio já percebia que havia algo atípico, como se fosse uma volta ao passado. Na rua, estavam estacionados automóveis pertencentes a integrantes do Veteran Car Club do Brasil – Clube de Automóveis Antigos Rio Grande do Sul.

Exposição Aos 120

A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, esteve presente na cerimônia, que também inaugurou a exposição Aos 120 – nossa história. Na ocasião, os convidados puderam acessar o museu pelo hall de entrada, cujo restauro iniciou-se em setembro do ano passado e terminou em dezembro.

As pinturas originais da entrada, que foram sucessivamente cobertas por camadas de tinta ao longo do tempo, se revelaram novamente para o público. O local é o principal acesso do casarão construído em 1887 na rua Duque de Caxias, no coração do Centro Histórico de Porto Alegre. A antiga residência de Julio de Castilhos se tornou sede do museu em 1907.

Acesso original

“Ao completar 120 anos, o museu Julio de Castilhos reabre sua porta de acesso original e devolve o hall de entrada revitalizado para inaugurar uma exposição representativa do seu acervo. Isso se tornou possível porque fazemos parte de um governo que compreende a cultura como fonte de educação e desenvolvimento social e viabiliza as condições para que ela seja respeitada e fortalecida”, disse a secretária.

Beatriz também destacou que o papel do governo, além de preservar o patrimônio histórico, é torná-lo mais próximo do cidadão. “Assumimos o desafio de preservar a riqueza do nosso imenso repertório cultural e dar condições para ampliar a sua potência educativa”, afirmou.

Depois da solenidade realizada nos jardins do museu, o público conferiu a exposição que marca o aniversário da instituição, com peças que foram agrupadas em um “gabinete de curiosidades” e que retratam a história, os costumes e a construção da identidade gaúcha. A mostra une peças já expostas e outras inéditas, como as que foram doadas pela família de Borges de Medeiros.

A diretora do museu, Doris Couto, disse que as doações são um símbolo da confiabilidade e da relevância da instituição. “São doadores que não hesitaram em nos entregar peças das suas memórias e dos seus grandes amores”, comentou.

Além da recuperação das pinturas decorativas do hall, já foram realizadas com recursos do Estado, por meio do programa Avançar na Cultura, obras emergenciais e restauro de importantes peças do acervo como quadros, retratos e bustos de personalidades históricas.

Uma das principais peças restauradas, a carruagem Landau que pertenceu a Carlos Barbosa, ocupa um espaço de destaque da exposição alusiva aos 120 anos do museu. Os recursos executados em 2022 totalizaram R$ 250 mil. Para 2023, o Avançar na Cultura destinou R$ 14,5 milhões para obras do novo prédio que abrigará a reserva técnica do museu e para a continuidade das melhorias prediais e ações de restauro.

Serviço

Museu Julio de Castilhos

Endereço: Rua Duque de Caxias, 1.205 – Centro Histórico, Porto Alegre

Horário: de terça-feira a sábado, das 10h às 17h

Ingresso: entrada franca

