Porto Alegre Celebração de Nossa Senhora dos Navegantes será com missa virtual e carreata em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Em anos anteriores a celebração reuniu milhares de pessoas. Foto: Arquivo/Eduardo Beleske/PMPA

Diante da pandemia, a tradicional procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, realizada no dia 2 de fevereiro, será adaptada este ano em Porto Alegre para ocorrer por meio de missa virtual e carreata. A decisão foi consenso entre a organização do evento e a prefeitura.

A missa, sem acesso ao público, será transmitida pela TV e pelas redes sociais da entidade organizadora. Não serão permitidas aglomerações no entorno da Igreja.

Em seguida, ocorrerá uma carreata, sem paradas. Por medida de segurança sanitária, os fiéis não poderão sair dos veículos no meio do percurso. O trajeto será acompanhado e monitorado pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

A medida foi tomada para evitar aglomerações e respeitar as normas do Sistema de Distanciamento Controlado do governo do Estado e os protocolos sanitários de funcionamento.

Conforme informações da organização, a carreata tem saída às 10h30 do Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, passando pela Catedral Metropolitana de Porto Alegre, Santuário Santa Rita de Cássia, Santuário Nossa Senhora Aparecida, Santuário Nossa Senhora Mãe de Deus e Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

