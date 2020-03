Notícias Celebrado neste mês, o aniversário de 248 anos de Porto Alegre terá mais de 150 atividades

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Programação começa na próxima quinta-feira e prossegue até o dia 29. (Foto: Eduardo Beleske/PMPA)

Para comemorar os 248 anos de fundação da capital gaúcha (26 de março), a prefeitura fará mais uma edição da “Semana de Porto Alegre”, com pelo menos 150 atividades, A programação começa na próxima quinta-feira (19) e prosseguirá até o dia 29 (domingo), com torneios, concursos, eventos culturais e ações educativas. Os detalhes podem ser conferidos em www.portoalegre.rs.gov.br.

A abertura será marcada pela limpeza da margem do Guaíba, às 8h, na Praia do Arado (Zona Sul). Já a tradicional entrega da Medalha de Porto Alegre está marcada para o dia 23 e o encerramento mais uma vez ficará a cargo do tradicional Baile da Cidade, no Parque da Redenção.

A cena musical das atividades de aniversário contempla uma variedade de opções. Jazz a bordo do Cisne Branco, Arnaldo Antunes, Luiz Carlos Borges e, ainda, uma apresentação especial da Banda Municipal de Porto Alegre, que completa 95 anos em 2020. O espetáculo contará com artistas convidados. Também será realizado um passeio pela obra do compositor Ludwig van Beethoven, com apresentações em diversas escolas.

Como nas edições anteriores, a preocupação e a conscientização ambiental se espalham por várias regiões da cidade. Zona Sul, bairro Azenha e diversas unidades de serviço do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) promovem encontros e discussões sobre preservação, recuperação e boas práticas para valorizar a relação dos moradores da Capital com o Guaíba.

Visitas guiadas também estão previstas, a fim de estimular a reflexão sobre como a tecnologia ajuda na preservação dos espaços públicos. Além disso, haverá debates, discussões sobre política e os direitos da pessoa com deficiência, além das comemorações do Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial (21), se somam a outras iniciativas na construção de uma cidade em desenvolvimento de sua cidadania.

Já no dia 26, data do aniversário da cidade, o Pacto Alegre reúne 85 entidades na Fundação Iberê Camargo para tratar das conquistas e dos resultados do primeiro ano de trabalho.

Praias, espaços da Orla Moacyr Scliar, Parque Moinhos de Vento, Redenção, Cohab Cavalhada, bairro Mário Quintana e Lomba do Pinheiro são alguns dos locais que receberão atividades de lazer, cultura e prestação de serviços onde a população vai poder exercer o papel de convidado e aniversariante.

Considerações

“O objetivo das atrações em várias áreas da cultura e diferentes pontos da cidade é devolver o sentimento de pertencimento do cidadão, com mais igualdade, humanidade, integração e segurança”, ressalta o prefeito Nelson Marchezan Júnior. “Este ano tem um significado especial para nós, já que é o último ano de gestão e que, depois de muito trabalho e reformas, podemos entregar muitos serviços com formato novo e qualidade.”

Para o titular da SMC (Secretaria Municipal da Cultura), Luciano Alabarse, a Semana de Porto Alegre é uma integração da prefeitura com os cidadãos, uma união de forças para homenagear a cidade: “Além de entregar as atrações clássicas, é uma oportunidade para mostrar as entranhas dos serviços da prefeitura”.

(Marcello Campos)

