Brasil Celular no carnaval: saiba como proteger os dados nos casos de roubo, furto ou perda do aparelho

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

O aplicativo Celular Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode ser baixado gratuitamente Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Muitos criminosos se aproveitam da distração dos foliões e das aglomerações para furtar ou roubar celulares durante o carnaval. Por isso, para dificultar a vida dos ladrões, é aconselhável evitar ficar com o telefone na mão, principalmente em lugares movimentados. A recomendação é guardá-lo em um local seguro.

Se, ainda assim, o furto, roubo ou a perda do celular ocorrer, para minimizar o risco de uso indevido do dispositivo, a ação para evitar que terceiros acessem a linha telefônica e os dados pessoais armazenados no telefone deve ser rápida.

Para isso, existe o aplicativo do Ministério da Justiça e Segurança Pública Celular Seguro, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos para smartphones.

O serviço permite o cadastro de pessoas de confiança do usuário que poderão comunicar o roubo (quando há uso de violência ou ameaça), o furto (sem contato ou intimidação) ou a perda do celular e, ao mesmo tempo, bloquear remotamente o aparelho e as contas vinculadas ao nome do dono do aparelho.

Lançado em dezembro de 2023, a ferramenta registrou cerca de 112 mil alertas de bloqueio até agora. Destes, 51,4 mil foram por roubo, 36,3 mil por furto e 22,6 mil por perda.

O Ministério da Justiça contabiliza que 2,49 milhões de pessoas instalaram o aplicativo e que mais de 1,71 milhão fizeram o cadastro na função chamada de Pessoa de Confiança.

Celular Seguro

A plataforma Celular Seguro é uma espécie de botão de emergência que garante que, mesmo sem acesso imediato à internet ou a outro dispositivo móvel, seja feito o bloqueio do celular rapidamente pelo próprio usuário ou por alguém em que ele confie.

O Ministério da Justiça aconselha que seja cadastrada no aplicativo móvel mais de uma pessoa de confiança. A funcionalidade também serve para registrar mais de um celular em nome do mesmo usuário. Por segurança, a linha do aparelho deve estar cadastrada no CPF (Cadastro de Pessoa Física) do usuário. Caso contrário, o alerta não será emitido.

Com o registro da ocorrência, o Celular Seguro enviará um alerta para entidades parceiras, que realizarão o bloqueio do aparelho e das contas vinculadas. As entidades participantes são bancos e instituições financeiras, operadoras de telefonia, empresas de tecnologia e aplicativos de serviços.

