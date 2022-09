Tecnologia Celular perdido? Saiba como localizar iPhone e Android pelo computador

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Serviços da Apple e do Google também ser usados para rastrear relógios inteligentes, tablets e fones de ouvido. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Perdeu o celular ou o fone de ouvido e não sabe como localizar? Tanto a Apple como o Android têm um recurso de localização que permite encontrar o seu aparelho.

Essas funcionalidades são nativas, ou seja, já vêm instaladas nos smartphones. Veja abaixo como usar cada uma:

iPhone

O serviço de localização da Apple pode ser usado no serviço “Buscar”, também conhecido como “Find My”. Ele pode ser acessado pelo navegador em iCloud.com/find ou em outros iPhones, iPads e Macs.

No serviço, é possível localizar todos os dispositivos da marca salvos na sua conta, incluindo endereço exato onde eles estão, itinerário, nível de bateria e até emitir um alerta sonoro para encontrá-los. Veja o passo a passo para usar o “Buscar”.

No navegador, siga os passos a seguir:

— Acesse iCloud.com/find e insira seu e-mail e senha (Apple ID);

— No topo da tela, clique em “Todos os dispositivos”;

— Escolha o dispositivo e visualize a localização do item.

No aparelho:

— Abra o aplicativo “Buscar”;

— Vá em “Dispositivos”;

— E escolha o aparelho que deseja localizar.

Se o aparelho estiver desligado, o Find My exibirá a localização dele nas últimas 24 horas. A Apple dá a opção de ativar a notificação assim que ele for encontrado (ou reativado quando voltar a ter a bateria carregada).

Android

É possível localizar um celular Android pelo navegador no site google.com/android/find. Assim como na Apple, você também pode instalar o aplicativo “Encontre Meu Dispositivo” para Android.

Além dos smartphones que rodam Android, o serviço do pode localizar relógios inteligentes, fones de ouvidos e tablets, desde que eles sejam compatíveis. Veja como usar:

No navegador, siga os seguintes passos:

— Acesse google.com/android/find;

— Faça login com a sua conta do Google;

— Selecione o aparelho a ser localizado;

— Visualize no mapa o local onde ele está.

No sistema Android:

— Abra o aplicativo “Encontre Meu Dispositivo”;

— Escolha o dispositivo que deseja localizar;

— Você pode visualizar a localização, a quantidade de bateria e emitir som para encontrá-lo.

Notificações

Se você teve o dispositivo roubado, furtado ou perdido, os serviços da Apple e do Google também podem ser usados para se comunicar a pessoa que encontrou seu celular.

Para o iPhone, ative o “modo perdido” no site do iCloud ou no “Buscar”. A funcionalidade permite deixar uma mensagem para que a pessoa que localizar o aparelho possa entrar em contato com você.

No Android, dentro do “Encontre o meu Dispositivo”, escolha a opção “Proteger dispositivo”. Na próxima tela, adicione uma mensagem para a pessoa que encontrar o aparelho entrar em contato com você. Depois isso, o seu Android ficará bloqueado.

Falsos contatos

Há casos em que, quando o aparelho é colocado no modo perdido, os criminosos podem entrar em contato com a vítima ou familiares solicitando login e senha de sua conta no Google ou na Apple.

Geralmente, essas abordagens acontecem por SMS, com links maliciosos que pedem dados sensíveis para desbloquear o aparelho, como aconteceu com o influenciador Pedrão.

Jamais clique nesses links e sempre opte por usar as ferramentas nativas de localização fornecidas pelas empresas do telefone.

