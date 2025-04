Brasil Celular Seguro vai mandar mensagens de alerta a celulares roubados mesmo após terem chips trocados

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

A notificação informará que o smartphone foi registrado como perdido ou roubado e orientará o novo dono. Foto: Reprodução A notificação informará que o smartphone foi registrado como perdido ou roubado e orientará o novo dono. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo federal está prestes a lançar uma nova funcionalidade para o aplicativo Celular Seguro. A plataforma de proteção digital receberá um mecanismo de envio de mensagens que notificará o novo dono de um aparelho roubado, mesmo que o chip tenha sido trocado.

De acordo com o jornal O Globo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) está finalizando os últimos detalhes para o lançamento da funcionalidade, que pode ajudar na recuperação de dispositivos obtidos de forma criminosa e posteriormente comercializados. A previsão é de que a novidade seja implementada ainda nesta semana, até sexta-feira (4).

Com esse novo procedimento, celulares roubados que tiverem o Celular Seguro ativado e um novo chip instalado receberão uma mensagem via WhatsApp ou SMS, alertando que o dispositivo foi adquirido de forma irregular.

A notificação informará que o smartphone foi registrado como perdido ou roubado e orientará o novo dono a “procurar uma delegacia para regularizar a situação”, apresentando a nota fiscal para evitar que o telefone seja apreendido.

Esse processo é viabilizado pelo IMEI, um código único de identificação do aparelho que permite essa comunicação independentemente do plano ou da operadora. No entanto, o Ministério ainda não definiu o texto exato da mensagem, que deverá ser objetiva e séria, mas com tom de orientação.

Como funciona

O Celular Seguro é um aplicativo do governo federal que adiciona uma camada extra de proteção a dispositivos Android e iOS. Disponível gratuitamente nas lojas digitais dessas plataformas, o serviço permite, mediante cadastro prévio, solicitar o bloqueio da linha telefônica e restringir parcial ou totalmente o acesso ao aparelho em caso de roubo, furto ou perda.

O bloqueio pode ser feito por meio de um alerta no site oficial, de outro telefone do mesmo usuário ou por um contato de emergência previamente cadastrado.

No bloqueio parcial, criminosos ficam impedidos de acessar aplicativos de bancos e fintechs que firmaram parceria com a ferramenta. Já o bloqueio total inutiliza o dispositivo via IMEI, impedindo seu uso por terceiros não autorizados.

Desde seu lançamento, no final de 2023, o Celular Seguro registrou cerca de 12,5 mil alertas de bloqueio em apenas um mês e ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários cadastrados.

Além disso, a pena para quem rouba eletrônicos, como celulares, com a intenção de revendê-los deve ser endurecida no Brasil, podendo chegar a um máximo de 12 anos e um mínimo de quatro anos e seis meses de prisão.

